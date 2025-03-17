AOI Pro.¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö»£¤êÎ¹¡×¤¬¡ÖÂè4²óDigiÅÄ¹Ã»Ò±à¡×¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÉôÌç¤Ë¤Æ¥Ù¥¹¥È4¤ò¼õ¾Þ!
¹¹ð±ÇÁüÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³ô¼°²ñ¼ÒAOI Pro.(ËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ÅÄÃæÍ¥ºö)¤¬¼è¤êÁÈ¤à¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±ÇÁü¤Ë¤·¤è¤¦¡ª～»£¤êÎ¹～(https://www.aoi-pro.com/sp/jp/toritabi/ )¡×¤¬¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¼çºÅ¤Î¡ÖÂè4²óDigiÅÄ(¥Ç¥¸¤Ç¤ó)¹Ã»Ò±à(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/koshien/kekka/2024/index.html )¡×Ì±´Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÉôÌç¤Ë¤Æ¥Ù¥¹¥È4¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ë¤ÆÉ½¾´¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖDigiÅÄ(¥Ç¥¸¤Ç¤ó)¹Ã»Ò±à(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/koshien/index.html )¡×¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä½»Ì±¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¡¢»º¶È¿¶¶½¤òÌÜ»Ø¤¹»öÎã¤òÊç½¸¡¦É½¾´¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿55¤Î»öÎã¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎÉôÌç¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÉôÌç¤Î¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»£¤êÎ¹¡×¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÉôÌç¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Ë¤Æ3,960É¼¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ç¤Ï7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÉôÌç¤ÎÁí¹çÅêÉ¼¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯3·î13Æü¤Ë¼óÁê´±Å¡¤Ë¤ÆÉ½¾´¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÀÐÇËÌÐÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤â»²Îó¡£Åö¼Ò¤«¤é¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÅÄÃæÍ¥ºö¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÄ»µïÊË¤¬»²²Ã¤·¡¢É½¾´¾õ¤ª¤è¤Ó¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº²ñ¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¼ã¼Ô¤Î´ë²èÎÏ¤Î°éÀ®
¡¦³ØÀ¸¤¬±ÇÁüÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¼ï¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¾Íè¤ÎU/I¥¿ー¥ó¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î³ÎÊÝ¤Ë»ñ¤¹¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ÈÃÏ°è¤Î²áÁÂ²½ÂÐºö¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë
¡¦ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ÎºîÀ®¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë
¢£ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¢£¡Ö»£¤êÎ¹¡×¼õ¾ÞÎò
2025Ç¯1·î¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ôー¶¨²ñ(https://www.philanthropy.or.jp/ )¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè22²ó´ë¶È¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥ÔーÂç¾Þ(https://www.philanthropy.or.jp/award/22/ )¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ªÃÏ°è¾È¤é¤¹¼ã¼Ô¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
AOI Pro. NEWS: https://www.aoi-pro.com/jp/news/20250304/57913/
¢£¡Ö»£¤êÎ¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±ÇÁü ¤Ë¤·¤è¤¦¡ª～»£¤êÎ¹～¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅö¼Ò¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¡¦¿Íºâ°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£»£¤êÎ¹¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¦Á ¡¦ ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ã¼Ô¤¿¤Á¼«¿È¤Ç»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è¤ÎPR±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯10·î¸½ºß¡¢29¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦26¤Î³Ø¹»¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·×18²ó³«ºÅ¡£·×272Ì¾¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿±ÇÁü101ºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤ò±ÇÁü¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢±ÇÁü¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¹©Äø¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£¤êÎ¹WEB¥µ¥¤¥È: https://www.aoi-pro.com/sp/jp/toritabi/
»£¤êÎ¹ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë: https://www.youtube.com/@toritabi_aoipro.
¢£AOI Pro.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1963Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥Æ¥ì¥ÓCMÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£Ç¯´ÖÌó1,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¹¹ð±ÇÁüÀ©ºî¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Æâ¤Ë´ë²è¡¢±é½Ð¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢3DCGÀ©ºî¡¢ºÇ¿·µ¡ºà¤òÈ÷¤¨¤¿»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ê¥½ー¥¹¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ë¤âÀ©ºîµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë°Æ·ï¤Ë¤âÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÃæÍ¥ºö
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß3-18-12¡¡
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§1963Ç¯10·î25Æü
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡§1²¯±ß
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼Â»Ü¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡Ö»£¤êÎ¹¡×¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à: https://www.aoi-pro.com/jp/contact/toritabi/
¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
AOI Pro. ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à: https://www.aoi-pro.com/jp/contact/general/