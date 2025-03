【音楽に再挑戦】大阪大学発スタートアップが開発した「挫折しない楽器 ParoTone」による多世代バンドが大阪・関西万博に参加

eMotto株式会社

「世界が音楽で会話する」をビジョンに掲げるeMotto株式会社は、挫折しない楽器「ParoTone」を使った20代~70代の多世代によるバンドサークルのステージ発表を、2025年4月26日に2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)にて行います。

音楽という「共通言語」を通して笑顔で演奏できる楽器を使って、世代を超えたコミュニケーションをサポートします。

■社会的背景: 人とつながるハードルと楽器のハードル

昨今、地域のつながりが希薄化し、シニアの孤独・孤立化が深刻化する中で、世代を超えた地域共生社会の実現が重要となっています。人とつながることのハードルが存在しています。

そんな中で、世代問わずコミュニケーションの一手段として有効なのが「音楽」です。

コロナ禍でおうち時間が増えたことで楽器を始める人が増加しましたが、2022年のヤマハ音楽振興会の調査によると、これまでの楽器では4割以上の人に楽器挫折がありました。

■挫折せず演奏できる楽器でバンドを結成

大阪大学発スタートアップ eMotto株式会社では、2019年に挫折せずに演奏できる楽器「ParoTone(パロトーン)」の開発に着手しました。この楽器は、習得のハードルを下げて、気軽に笑顔で演奏ができるように設計されています。

社会とのつながりが希薄な方々の多世代コミュニティ形成にParoToneを活用できないかという思いのもと、一緒に音楽を奏でる楽しさを知ってもらうべく、特に50代以上の方々に一人一人に声をかけて、2024年8月にParoToneバンドを結成しました。

その後、約2週間に1度、東京都江東区で対面で集まり、練習を重ねてきました。

練習を続けるうちに、自分の手元を見るよりも、他の人の目を見る方が音が揃うという感動が得られていきました。音楽を通じたやり取りが人々をつなぎ、コミュニティ形成に効果があることが分かってきました。身内でのライブを行いつつ、より大きな舞台を目指して練習を行っています。

■ParoToneバンドで大阪・関西万博へ

ParoToneバンドの練習風景

この度、ParoToneを使ったステージ発表を2025年4月26日(土)に大阪・関西万博 フューチャーライフビレッジ TEAM EXPOパビリオンにて行います。

大阪・関西万博の概要:

2025年4月26日(土)

・発表 11:00-11:30

・ブース展示 ParoToneの体験ができるブース(4月26日展示期間中)

バンドのメンバーは20代~70代までの幅広い世代で構成されていて、半分ほどは楽器経験のほとんどなかった楽器初心者もいます。

ParoToneを使うと音楽は人をつなぐ「共通言語」になります。

大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会の実現」であり、世代や音楽経験の差を超えて、生き生きと合奏ができるParoToneの価値と合致します。

■バンドメンバーの声

「念願のジャズの曲をお客さんの前で披露すると、夢が叶った気持ちになりました。毎朝5時から練習をしていて、難しい部分が弾けるようになると脳が活性化したような感じがします」(70代男性ユーザー和田さん)

「家族の中で自分だけ楽器ができないと感じていましたが、ParoToneに出会ってライブ参加も夢ではないと思えて、期待で胸がいっぱいです」(女性ユーザー近藤さん)

人と関わりながら、頭の体操にもなるParoToneは50代~70代のユーザーを中心に支持されています。一般に楽器は脳科学的にも認知機能低下防止になることが示されています。

■今後の展開

現在、ParoToneバンド合奏を行うイベントを継続的に実施予定となっております。

バンドメンバー以外の初めての方も音楽活動にお気軽にご参加いただけます。

【練習イベント予定】

・2025年3月30日 16:00-19:00 @東京都江東区

・2025年4月13日 16:00-19:00 @東京都江東区

・2025年4月20日 16:00-19:00 @東京都江東区

【イベント内容】

・ParoToneを使った練習、奏法の技の習得

・全員での合奏

・体験者がいる場合:体験コーナー

(初日でも早速合奏の輪の中に入って演奏することができます)

・軽食を食べながら交流会

関西と関東で、アクティブシニアを中心とした多世代のコミュニティ形成の手段として、ParoToneを活用していく予定です。

一生続けられる趣味として、そして、コミュニケーションツールとして人の間に介在するものとして、音楽の力を活用して社会に貢献していきます。

イベントの参加申込フォーム: https://forms.gle/cnTtM9nD8E64S2MUA

メディアご関係者の方の取材でのご参加も歓迎いたします。

■ParoToneとは

ParoToneはピアノの5倍習得が速いことが示されている楽器で(※1)、ParoToneを使うと、弾いた初日から複数人で合奏をすることができます。

2回のクラウドファンディングを経て2024年4月より一般販売を開始し、累計での販売台数は1,100台以上となっています。

音楽は、世代を超え、経験の差を超え、人々をつなぐ「共通言語」になることができます。

ParoToneに関する詳細はこちら: https://parotone.emotto.org/pages/lp

(※1 出典:Mita et al., "5 Lanes 5 Fingers Portable Touch-Typing Interface “ParoTone” for Efficient Sensorimotor Learning: Musical Performance Acquisition Much Faster than Piano", International Journal of Human-Computer Interaction, 2022)

■開発の経緯

ParoToneはコンパクトで家でも外でも弾ける楽器

ParoToneのコンセプトは、「ハードルが低くて奥が深い、コンパクト楽器」です。

開発者の佐藤は音楽が大好きでピアノをよく弾きますが、佐藤の母は楽器が弾けませんでした。「母と一緒に演奏したい!」この想いからParoToneの開発は始まりました。

ParoToneはスマホに接続するだけで簡単に弾けます

ParoToneはただの簡単な楽器ではありません。感情を伝えあって人をつなぐ楽器です。

開発チームの音楽の知識を、人間の5本の指に合わせた5つのレーンに詰め込むことで、

この楽器の側が、ややこしい音楽理論を全て肩代わりしてくれます。

だからこそ、弾く人は音楽の知識不要で自由にかき鳴らすだけで、感情のままにかっこいい演奏ができます。

ParoToneの魅力は「奥の深さ」にもあります。練習を繰り返していくたびに、指を押さえる形やリズムの刻み方で、曲にぴったりの弾き方を習得していくことができます。

■eMotto株式会社 会社概要

URL: https://jpn.emotto.org/

代表者 : 代表取締役 三田 真志郎

所在地 : 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2-200 大阪駅前第2ビル2階1-1-1

設立 : 2019年9月25日

事業内容: 楽器アプリ・ハードウェアの開発、AI関連開発、PoC開発支援

本件に関するお問い合わせ先

担当者名: 佐藤 那由多 TEL: 06-4256-6213 Email:info@emotto.org