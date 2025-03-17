【超豪華希少酒飲み放題 ＼8,000】史上初!?十四代、而今、花陽浴、飛露喜、獺祭などが飲み放題『希少酒15種飲み放題』を3月20日(木)～3月31日(月)の期間、上野御徒町店にて開催！

株式会社ビリオンフーズ

十四代、而今、花陽浴、飛露喜、獺祭などが飲み放題『希少酒15種飲み放題』\8,000

上野御徒町店にて、十四代、而今、花陽浴、飛露喜、獺祭などの希少酒15種類が飲み放題できる『超豪華希少酒15種飲み放題』を3月20日(木)～3月31日(月)の期間、開催いたします。



今回は、”飲み比べ”ではなく、15種類の希少酒すべてが”飲み放題”でお楽しみいただける日本酒原価酒蔵ではおそらく史上初の超豪華な飲み放題となっております。





この機会にぜひ、上野御徒町店にて希少酒を思う存分ご堪能ください。先着50名様となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容





※スペックは日替わりとなります

※お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします

※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります







◆飲み放題ラインナップ (各100mlで提供)

・十四代

・而今

・花陽浴

・飛露喜

・獺祭

・黒龍

・写楽

・鳳凰美田

・作

・東洋美人

・寒菊

・楽器正宗

・赤武

・産土

・風の森

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13188417

プラン概要



◆開催期間

2025年3月20日(木)～3月31日(月)



◆料金

\8,000(税込\8,800)

※お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします

※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

限定50名様

※先着順でのご案内となります

◆実施店舗

◯日本酒原価酒蔵 上野御徒町店

〒110-0005

東京都台東区上野3-20-7 ヨコハマビル(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E4%B8%8A%E9%87%8E%E5%BE%A1%E5%BE%92%E7%94%BA%E5%BA%97/@35.7063257,139.7733486,18.75z/data=!4m6!3m5!1s0x60188ea068f9bd03:0x13a7e3fad7d66b02!8m2!3d35.7059379!4d139.774059!16s%2Fg%2F11bx2kwm4m?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)



【営業時間】

平日 15:00～23:30

土日祝 12:00～23:30





◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【超豪華希少酒飲み放題】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約

03-5817-4784

◆LINEオープンチャット

オープンチャット「日本酒原価酒蔵 上野御徒町店 」

https://line.me/ti/g2/SVSduBke8ZudC96d_8vbXeSsDTL7ejafmjYWnQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/SVSduBke8ZudC96d_8vbXeSsDTL7ejafmjYWnQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

日本酒原価酒蔵のイベントについてはこちらからご確認できます。

https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13188417

備考





・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・希少酒飲み放題＋お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします。

・提供は全て100mlとなります。

・居眠りや一気飲み等はご遠慮下さい。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/