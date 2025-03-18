【数量限定12,999円】11インチFHD大画面タブレット Headwolf WPad7！最新Android 15搭載、8000mAhバッテリー＆急速充電で快適な操作体験を実現！

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2016年に設立されたヘッドウルフは、これまでの9年間にわたり、電子製品の研究開発、製造、販売に注力してきました。その結果、業界で10年以上の経験を誇る専門家チームを結成し、確かな技術力を築いています。弊社は常にユーザーの期待を超える革新的な製品を生み出すことを目指し、研究開発の最前線で活動を続けています。詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。
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