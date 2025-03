【ATENジャパン】ものづくりワールド[名古屋]：製造業サイバーセキュリティ展 出展のご案内

ATENジャパン株式会社

ATENジャパン株式会社(取締役社長:蠟 鴻群 (Hans Teng))は、2025年4月9日(水)~11日(金)にポートメッセなごや 第3展示館で開催される『ものづくりワールド [名古屋]:製造業サイバーセキュリティ展』に出展します。

製造業の現場におけるリモート管理や監視業務の効率化、安全な操作環境の実現をテーマに、最新のソリューションをご紹介!

遠隔監視や自動化、省力化に関する課題をお持ちの方は、ぜひATENブースへお立ち寄りください!

◆出展製品

CN9600移動時間の短縮/業務の効率化/安全なリモート操作

・PC/サーバーのコンソール信号のみを転送し、セキュアなリモート操作を実現

・最大32ユーザーまでの同時アクセス、様々なアクセス制限

・標準的なインターネットブラウザを使用したモニタリングが可能

・電源バックアップ用のデュアル電源に対応

・「バーチャルメディア無効化モデル(https://www.aten.com/jp/ja/products/smart-ip-kvm/?utm_medium=mediacenter&utm_id=news-pr)」でデータ流出リスクを回避

RCMDP101U移動はもう不要!監視設備 / 製造装置の遠隔監視と自動支援

・スタンドアロンPCや古いOSのPCも対応 リモートアクセスを実現

・複数の制御/ 監視PC を遠隔から一元監視・操作が可能

・製造現場の工程管理システムなどに対して自動連携可能

・文字認識/ OCR / スナップショット等に対応 日常操作の自動化支援

VK211接点制御でPC 入力 / KVM 切替を自動化

・RS-232コマンドをフルレンジのUSBキーボード信号に変換

・USBキーボードベースのPC やKVMスイッチ等のデバイスをリモート制御

・接点制御で本体に記憶させた最大4セットのUSB キーボード入力履歴を送出可能

・ATEN KVMスイッチと併用して外部制御可能

VM6809H高速切替えと拡大表示機能で監視業務を柔軟にサポート

・高解像度対応/ 高速切り替え対応により抜群の操作性

・光ファイバー回線を使用した延長にも対応

・シームレス機能で映像が途切れることなく切替が可能

・ビデオウォール対応

VE8900R制限の無い拡張性・劣化の少ない高画質映像信号の送信

・映像信号の遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離送信 / 延長が可能

・最大4K解像度対応

・制限の無い拡張性および柔軟性

・省コストを実現するデイジーチェーン接続対応

▼詳細はこちら(案内状 DL)

■「第10回 ものづくり ワールド [名古屋]」展示会概要

会期:2025年4月9日 (水)~11日(金)

時間:10:00~17:00

会場:ポートメッセなごや(ATENブース:製造業サイバーセキュリティ展 第3展示館 29-12)

主催:RX Japan株式会社

住所:〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

