Wi-Fi 7対応ルーター「WXR9300BE6P」が光ブロードバンドサービス「ビッグローブ光 10ギガ」に採用

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)が製造・販売するAirStationシリーズにおいて、Wi-Fi 7対応トライバンドルーター ハイパフォーマンスモデル「WXR9300BE6P(https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr9300be6p.html)」と、Wi-Fi 6対応中継機「WEX-3000AX4(https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-3000ax4.html)」が、ビッグローブ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:山田 靖久)の最大通信速度10Gbpsによる光ブロードバンドサービス「ビッグローブ光 10ギガ」の提供品(※)に選ばれました。

※本施策は有償です。詳細はビッグローブ光 公式サイト(外部)(https://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/?cl=hikari_navi_top_float)をご確認ください。

採用商品

WXR9300BE6P

本商品は最新規格「Wi-Fi 7」に対応し、3つの周波数帯のWi-Fiを利用できるトライバンドルーターです。

設置環境に応じて「3軸回転 外付けアンテナ」を調節することで、効率良く電波を届けることができます。

有線INTERNETポートは最大10Gbpsに対応しており(※)、「ビッグローブ光」の10Gインターネット回線を最大限活用できます。

家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」を搭載しており、ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。

※INTERNETポートのみ。10G/5G/2.5G/1G/100Mbps(規格値)に対応しています。

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr9300be6p.html

WEX-3000AX4

本商品は高速Wi-Fi規格Wi-Fi 6のWi-Fi中継機です。3本搭載している5GHzアンテナで遠距離での通信をより高速・安定化させることができます。

ワイドバンド5GHz(160MHz)(※)に対応していることで、Wi-Fi 6対応のPCやスマートフォンの性能を最大限活用できます。

コンセントに直挿しして使用するため、廊下や階段の踊り場といったスペースの少ないところでもスマートに設置できます。

※端末側も対応している必要があります。

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-3000ax4.html

ともにWi-Fi Alliance(R)の標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応しており、同じく「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応したWi-Fiルーター・Wi-Fi中継機と本商品を自由に組み合わせることで、家じゅうすみずみまで電波を届け、快適なWi-Fi環境を構築できます。

「Wi-Fi EasyMesh(TM)」は無線接続だけでなく、有線接続でもメッシュネットワークを実現できるので、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物でも、メッシュネットワークを利用できます。

※接続するWi-Fiルーター・Wi-Fi中継機も「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応している必要があります。ご利用中の機器の仕様は、各メーカーにお問い合わせください。

