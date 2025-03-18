株式会社エフアンドエム

中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、中小企業向けオンラインセミナー「令和7年度 重点支援施策セミナー」（以下「本セミナー」）を株式会社日本政策金融公庫（本店：東京都千代田区、代表取締役総裁：田中 一穂、略称「日本公庫」）の釧路支店と共同で開催いたします。本セミナーでは、北海道経済産業局、釧路市、帯広市、北海道中小企業総合支援センター釧根支部、中小企業基盤整備機構北海道本部にも協力、登壇いただきます。

1．セミナーの背景

令和6年度補正予算の成立に伴い、2025年度の補助金や支援策に関する情報が日々公開されています。その中には、中小企業向けの補助金や支援策もありますが、これらの情報は各管轄省庁のホームページ等で公開されるなど「まとまった情報の取得が難しいことから活用ができない」というお悩みを多数いただいております。そこで、本セミナーでは、中小企業に活用いただきたい補助金情報や行政等の重点支援施策をピックアップし、解説いたします。

2．セミナー概要

タイトル：令和7年度 重点支援施策セミナー

開催日時：2025年4月8日（火）15:30～17:30

会場：オンライン（Zoom）

対象者：北海道内の中小企業経営者

内容：

【1部】行政等の重点支援施策

（１） 経済産業省の支援施策

（２） 釧路市の支援施策

（３） 帯広市の支援施策

（４） 副業・兼業人材の活用

（５） 中小企業基盤整備機構の支援施策

【2部】補助金活用のポイント 講師：株式会社エフアンドエム 河合 幹雄

・新事業進出補助金、中小企業成長加速化補助金の概要（※）

・補助金申請書策定のポイント

※セミナー開催時点で制度の詳細が公表されていない場合には、その時点での確定情報に基づいた説明になります。

3. セミナーのお申込み方法

以下のURLよりお申込みください。

https://fmltd-co-jp.zoom.us/webinar/register/WN_cmFZJ0AETJS-1JqgtpfYNQ#/registration

申込受付期限：2025年4月4日（金）

オンライン参加の方には、事前にご案内をメールにてお送りいたしますので、当日までに視聴環境の確認等を行ってください。

視聴環境によって、ご覧いただけない場合もあります。また、視聴にかかる通信費等は参加者負担となります。

〈個人情報の取扱について〉

申込時にご提供いただきました情報は、主催・共催側で共有いたします。これは本セミナーの運営およびアンケートの実施等による調査・研究、情報提供に使用するものであり、それ以外の目的では使用いたしません。なお、申込受付をもって、ご同意いただいたものといたします。

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2024年12月末現在）

連結売上高：148億6,176万円（2024年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：931人（2024年12月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エフアンドエム

営業推進本部 砂原・中島・池上

TEL：06-6339-9045（9:00～17:00 土・日・祝休）

mail：info@eisui.fmltd.co.jp