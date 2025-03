アニメ『鬼滅の刃』とMLBのコラボ商品を3月18日よりMLB Shopほかにて受注販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジング・ディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、2025年3月18日(火)より、MLB公式オンラインショップ(以下「MLB Shop」)にて、アニメ『鬼滅の刃』とMLBのコラボ商品の受注販売を開始いたしました。

3月6日にMLB日本開幕戦「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」を記念し公開されたムービーのワンシーンやネーム&ナンバーがデザインされたTシャツを展開いたします。また、MLB Shopの他に、アニプレックス オンラインでも同商品が販売されます。

先日公開されたムービーで話題となった『鬼滅の刃』とMLBのコラボレーションをアパレルでもお楽しみください。

■販売サイト:

MLB Shop(https://www.mlbshop.jp/(https://www.mlbshop.jp/))

※お届け日は商品ページ上でご確認ください

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます

アニプレックス オンライン(https://online.aniplex.co.jp/qPsGLdHu(https://online.aniplex.co.jp/qPsGLdHu))

■Fanatics MLB×鬼滅の刃 コラボ カブス ドジャース プレイヤーズ Tシャツ

サイズ | S/M/L/XL/2XL

価格 | 7,000円(税込)

■Fanatics MLB×鬼滅の刃 コラボ ドジャース 大谷翔平 打撃の呼吸 壱ノ型 圧倒的本塁打 Tシャツ

サイズ | S/M/L/XL/2XL

価格 | 7,000円(税込)

■Fanatics MLB×鬼滅の刃 コラボ ドジャース ネームアンドナンバー 背番号 Tシャツ

サイズ | S/M/L/XL/2XL

価格 | 7,000円(税込)

| 大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希、ムーキー・ベッツ

■Fanatics MLB×鬼滅の刃 コラボ カブス ネームアンドナンバー 背番号 Tシャツ

サイズ | S/M/L/XL/2XL

価格 | 7,000円(税込)

| 鈴木誠也、今永昇太、ダンズビー・スワンソン

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジング・ディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

