グーグースリープ（gugu sleep）より、４種の組み合わせから寝心地をカスタマイズできるマットレス、gugu パーフェクトフィットが新登場

「better sleep better you(よりよい人生に、よりよい睡眠を)」をモットーに良質な睡眠をお届けする株式会社グーグースリープ (gugu sleep)(本社:東京都港区、代表取締役パトリック・モリス)は2025年3月15日(土)より、1つのマットレスで、ひとりひとりの好みやコンディションに合った寝心地を実現することができるgugu Perfect Fit (gugu パーフェクトフィット)を発売いたします。

ひとりひとりの睡眠に、最適な快適を。

gugu パーフェクトフィットは、より自分に合った寝心地を追求したい人のためのマットレス。1つのマットレスで、ひとりひとりの好みやコンディションに合った寝心地を実現することができます。最高の寝心地に、最適な快適を。すべての人にとっての「よりよい睡眠」を追求するguguが出した最新の答えがここにあります。

自分に合う硬さを、自分で選ぶ。4種の組み合わせで、カスタマイズできる寝心地。

好みに合わせて硬さを選べるマットレス。ひとりひとりの眠りに最適なサポートと快適さを提供します。2種類の組み合わせ(1.スーパーハード/ハード 2.ミディアムハード/ノーマル) から、好きなフォームを2つ*選ぶことが可能。さらに上下で異なる固さのフォームをひっくり返すことで、4種類の組み合わせから寝心地を選択できます。その時の身体のコンディションや好みによってカスタマイズできるマットレスです。

*シングルとセミダブルはコンフォートレイヤーが1枚のため、1つのみお選びいただけます。

洗濯できるからいつでも清潔

10年使ったマットレスは1~3kg重くなると言われています。その正体は10年分の寝汗や古い角質、ダニの死骸などの重さ…。でもguguのマットレスならトップカバーを取り外して洗濯できるから安心。「干せない・洗えないマットレスへの不安感」を解消します。いつも清潔に保てるマットレスは、湿度の高い日本の気候にもぴったりです。

5ゾーンサポート・テクノロジー

マットレスのゾーンごとに異なるレベルのサポートを実現する5ゾーンサポート・テクノロジーを搭載。必要な部分にはより高いサポート力を、そうでない部分にはよりソフトな寝心地を提供し、背骨の位置と形を適切に整えて睡眠の快適性を向上します。

45日間無料トライアル

guguの無料トライアル期間は45日間です。guguではSDGsの取り組みとして、返品されたマットレスはできる限り廃棄せず、チャリティーや寄付などで再利用することを目指しています。無料トライアルを他社より短い期間に設定しているのは、できるだけ綺麗な状態を保って再提供したいからです。一般的にマットレスやベッドフレームが身体になじむのに必要な期間は2~3週間と言われています。その期間にプラスして、すぐに開封できなかった場合や返品申込の遅れなどを考慮しても45日間は十分な期間だと考えています。

詳細を見る :https://gugu.jp/products/gugufit

◼️サイズ展開

シングル、セミダブル、ダブル、クイーン

◼️素材

表面素材:テンセル(TM)40%、ポリエステル60%(冷感生地:ポリエステル100%)

側面素材:ポリエステル100%

背面素材:ポリエステル100%(滑り止め付き)

マットレスフォーム(詰め物):

1層:アクティブフレックスフォーム

2層:竹炭メモリーフォーム

3層:ポリウレタンフォーム

4層:ゾーン圧力分散ポリウレタンフォーム

◼️認証

guguマットレスのフォームには環境面、健康面、安全性を認証するCertiPUR-US(R)の認証を受けた素材を使用しています。

◼️お手入れ方法

マットレスのトップカバーは簡単に取り外しが可能で、手洗い、もしくは洗濯機のデリケートモードでの洗濯が可能です。トップカバー以外の汚れは、中性洗剤を含ませた布や柔らかいスポンジで軽く叩きながら汚れを落としてください。

◼️寝心地・耐久性

guguは高反発と低反発、両方のよさをミックスした構造を採用。 日本人好みの程よい弾力性のある高反発と、低反発はやさしい眠りで、深い眠りを手に入れられます。

【(株)グーグースリープ 会社概要】

guguは、2018年に日本で誕生したブランドです。すべての製品は、より多くの方へ「良質な眠り」を提供したいという思いから生まれています。「睡眠」は、充実した人生を送るためにもっとも大切なライフスタイルのひとつです。心と身体を整え、毎日のパフォーマンスを高めるために、良質な睡眠は欠かすことができません。よりよい睡眠は、よりよい明日への第一歩、機能や品質の高さはもちろん、シンプルで長く使えて、環境のことまで考えられた製品をお届けします。

よりよい人生に、よりよい睡眠を。

better sleep better you

すべてのgugu製品は「睡眠を中心にライフスタイルをデザインする」という発想から生まれており、日本の気候と日本人の体型に合わせた「gugu マットレス」「gugu べッドフレーム」のほか、大切な家族の一員である愛犬も、健康で快適に過ごせる犬用ベッド「gugu ドギー」「gugu ハギー」を展開しています。

【お客様からのお問合せ先】

株式会社グーグースリープ カスタマーサポート

住所:東京都港区虎ノ門1-17-1

TEL:03-6807-5899 / E-mail:support@gugu.jp

月曜日~金曜日 午前10時~午後5時 (日本語のみ対応)

gugu sleep 公式オンラインショップ:https://gugu.jp/



【ソーシャルメディア】

gugu sleep 公式Instagram:https://www.instagram.com/gugusleep/

gugu doggy 公式Instagram:https://www.instagram.com/gugudoggie/