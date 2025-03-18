～¼ã¼êµ»½Ñ¼Ô¤ÎÁá´üÀïÎÏ²½¤Ç¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ±þ～¡¡ÆüËÜ¶õÄ´¥µー¥Ó¥¹¤¬22²¯±ß¤òÅê¤¸¤¿¸¦½¤»ÜÀß¤ò³«Àß
·úÊªÀßÈ÷¤ÎÊÝ¼é¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆüËÜ¶õÄ´¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÍÆ£ÉÒÌÀ)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìó22²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦½¤»ÜÀß¤òÌ¾¸Å²°»ÔÆî¶è¤Ë´°À®¤µ¤»¡¢2025Ç¯4·î¤è¤ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ëÂç·¿¸¦½¤»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸
2025Ç¯¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡×(1947～1949Ç¯À¸¤Þ¤ì)¤¬Á´°÷75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¾ðÊóÇ¯´Õ2024¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö¸½¾ì½¾¶È°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤¬90.4%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸½¾ì½¾¶È°÷¤Î¼ãÊÖ¤ê¤¬¿Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤¬74.7%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¸½¾ì½¾¶È°÷¤Î¼ãÊÖ¤ê¤¬¿Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÏÃæÉôËÌÎ¦ÃÏ¶è¤ÇÁ´ÂÎ¤è¤ê12.0¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤86.7%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¡¢Åö¼Ò¤Ïµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤äµ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç·¿¸¦½¤»ÜÀß¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£AI¤Ê¤É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ»½Ñ¤ä·Ð¸³¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ï°ÍÁ³½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀßÈ÷¤ò¼Âµ¡¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤âÁá´ü¤ËÀïÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îµ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤ä¿Íºà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤¿Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Îµ»½ÑÎÏÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/157419/table/2_1_7e5a2ff9d270e8c5b08ca8ee46deac1d.jpg ]
¡Ú¼Âµ»¸¦½¤ÆâÍÆ¡Û
- ¶õÄ´ÀßÈ÷
- ±ÒÀ¸ÀßÈ÷
- ¾ÃËÉÀßÈ÷
- ¥¯¥êー¥ó¥ëー¥àÀßÈ÷
- ÂÀÍÛ¸÷ÀßÈ÷
- ·úÃÛÀßÈ÷
- °ÂÁ´±ÒÀ¸
¶µ°é´ü´Ö¤òºÇÂç2Ç¯Ã»½Ì¡¢µ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø
¿·Æþ¼Ò°÷¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌó1½µ´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ÆµòÅÀ¤ËÇÛÂ°¸å¡¢µòÅÀËè¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Äê´üÅª¤Êµ»½Ñ¸¦½¤¤ª¤è¤ÓÀèÇÚ¼Ò°÷¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ë¸½¾ì¤Ç¤ÎOJT»ØÆ³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤òËÜ»ÜÀß¤Ë½¸¹ç¤µ¤»¡¢1¥ö·î´Ö¤Î½¸ÃæÅª¤Ê¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¼Âµ¡¸¦½¤¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢´ðÁÃÅª¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¸½¾ìÇÛÂ°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¸å¤âËÜ»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äê´üÅª¤Ê¸¦½¤¤È¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¤Ç¤ÎOJT»ØÆ³¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤È¸úÎ¨¤ò°ìÁØ¹â¤á¡¢µ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë´ü´Ö¤ò1～2Ç¯¤Û¤ÉÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û¡¡¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿Íºà°éÀ®¤ÎµòÅÀ¤Ë
2025Ç¯4·îÆþ¼Ò¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤«¤é±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¸åÅö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦½¤»ÜÀß¤ò¿Íºà°éÀ®¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤È¤È¤é¤¨¡¢¶µ°é³È½¼¤Ë¤è¤êµ»½ÑÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤È°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ËÜ»ÜÀß¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê²ÔÆ¯¤Ï¡¢2024Ãæ´ü5¥õÇ¯·Ð±Ä·×²è¤Ë¤Æ·Ç¤²¤¿¡Ö¥³¥¢µ»½ÑÎÏ»Ø¿ô¤Î¸þ¾å¡×¤ÎÃ£À®¤ËÄ¾ÀÜ¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤â¤Ê¤ê¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îµ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÂ¾¼Ò¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¸¦½¤»ÜÀß¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥¢µ»½ÑÎÏ»Ø¿ô¡ÄËÜ¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÁê´ØÀ¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸øÅª»ñ³Ê¤Ë¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿KPI
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡ÆüËÜ¶õÄ´¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥àURL¡§https://www.nikku.co.jp/ja/contact/contact1.html
¢£ÆüËÜ¶õÄ´¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú½»¡¡¡¡½ê¡Û Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¾È¤¬µÖ239ÈÖ2
¡ÚÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÍÆ£¡¡ÉÒÌÀ
¡ÚÀß¡¡¡¡Î©¡Û 1964 Ç¯ 4 ·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û Áí¹ç·úÊªÀßÈ÷¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¶È
Åö¼Ò¤Ï¡¢·úÊªÀßÈ÷¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦°Ý»ý´ÉÍý¡¢ÀßÈ÷¡¦´Ä¶¿ÇÃÇ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ëÀßÈ÷¹©»öÉôÌç¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢·úÊªÀßÈ÷¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ë»ö¶È¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿ÇÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯¾Ê¥¨¥ÍÄó°Æ¡¦´Ä¶²þÁ±Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¤áºÙ¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸ URL¡Û https://www.nikku.co.jp/ja/index.html