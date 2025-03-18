駅スタンプアプリ「エキタグ」『「ざつ旅」×JR東日本 舞台探訪エキタグスタンプラリー』開催！

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株式会社ジェイアール東日本企画


◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年3月23日(日)より株式会社KADAKAWAとJR東日本東北本部がコラボした『「ざつ旅」×JR東日本 舞台探訪エキタグスタンプラリー』を開催します｡


◎「ざつ旅-That's Journey-」の漫画やアニメで実際に舞台となった東北エリア11駅と首都圏エリア3駅の全14駅でオリジナル駅スタンプをゲットでき、条件を達成すると記念スタンプとしてTVアニメ「ざつ旅-That's Journey-」に登場するキャラクターのデジタルスタンプをプレゼントします。


◎キャンペーンに合わせ、「JR大湊線 下北駅」「JR奥羽本線 後三年駅・湯沢駅」「JR磐越西線 磐梯熱海駅」の4駅へ「エキタグ」を新規導入します。



■『「ざつ旅」×JR東日本 舞台探訪エキタグスタンプラリー』


(１)実施期間　2025年3月23日(日)～2025年6月30日(月)


(２)主　　催　東日本旅客鉄道株式会社 東北本部


　　協　　力　株式会社KADOKAWA


(３)実施概要


　　１.対象駅は首都圏エリアの東京駅・上野駅・大宮駅と、


　　　東北エリアは「ざつ旅」に登場する11駅(全14駅)。


　　　首都圏エリア(3駅)：東京駅、上野駅、大宮駅


　　　東北エリア(11駅) ：郡山駅、磐梯熱海駅★、会津若松駅、仙台駅、松島海岸駅、下北駅★、


　　　新花巻駅、北上駅、後三年駅★、湯沢駅★、鶴岡駅 (★…エキタグ新規導入駅)



限定オリジナル駅スタンプ　(会津若松駅)


　　２.各条件達成で記念スタンプをもれなくプレゼントいたします。


　　　【達成特典】記念デジタルスタンプ



※画像はイメージです。実際のデザインと異なる場合があります。※アンケートは「エキタグ」アプリ内のスタンプ台帳で回答いただけます。

※最新情報は「JRE MALLメディア」公式WEBサイトをご覧ください。


https://media.jreast.co.jp/articles/2943



■ご当地オリジナルポスターの掲出


実施期間中、東北エリア対象全11駅に「ざつ旅-That's Journey-」の漫画カット使用の「ご当地オリジナルポスター」を掲出します。


※各駅の掲出場所はJRE MALLメディア公式WEB


　サイトからご確認ください。


※運行状況などにより掲出時期の変更や掲出を


　取りやめる可能性があります。






【参考】

■作品情報


TVアニメ「ざつ旅-That's Journey-」に関する情報は公式HP、公式X（旧Twitter）をチェック！


公式X　@zatsutabi_anime


公式HP　https://zatsutabi.com



TVアニメ「ざつ旅-That’s Journey-」2025年4月7日(月)より放送・配信開始！



【4月7日より放送】


AT-X 毎週月曜日 22:00～


【※リピート放送】


　毎週（水）10:00 / 毎週（金）16:00


TOKYO MX 毎週月曜日 22:30～


BS11 毎週月曜日 23:00～


とちぎテレビ 毎週月曜日 23:30～


テレビユー福島 毎週月曜日 24:58～


NST新潟総合テレビ 毎週月曜日 25:10～


tbc東北放送毎週月曜日 25:25～


青森放送 毎週月曜日 25:54～


CBCテレビ 毎週月曜日 26:11～


BBT富山テレビ 毎週月曜日 26:20～


IBC岩手放送 毎週月曜日 26:58～


【4月8日より放送】


TSKさんいん中央テレビ 毎週火曜日 25:15～


中国放送 毎週火曜日 25:25～


テレビせとうち 毎週火曜日 25:35～


読売テレビ 毎週火曜日 26:04～






配信情報


ABEMA・dアニメストアにて地上波同時・最速配信決定！


ABEMA・dアニメストア 4月7日（月）より毎週月曜22:30～



※放送・配信日時は変更となる場合がございます。予めご了承ください。



原作情報


ざつ旅-That‘s Journey-　著：石坂ケンタ


1巻～12巻好評発売中


「電撃マオウ」（KADOKAWA）にて連載中



■デジタル駅スタンプ「エキタグ」の対応路線拡大


(１)設置駅とスタンプデザイン

大湊線スタンプ帳ラベル

JR大湊線　下北駅


JR奥羽本線 後三年駅

JR奥羽本線 湯沢駅

JR磐越西線 磐梯熱海駅


(２)スタンプの取得時間・取得場所


　 デジタルスタンプ設置駅にはNFCタグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得


場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。



※「エキタグ」および「エキタグロゴ」・「デジタル駅スタンプ」は株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。


※イベント内容などは、予告なく変更・中止となる場合があります。


※歩きスマホは危険ですので、おやめください。


※移動に必要な交通費およびスマートフォンの通信料はお客さまのご負担となります。


※スタンプデザインや参加方法、特典などについての画像・イラストはすべてイメージです。


※掲載の内容は、2025年３月18日(火)現在の情報です。



■駅スタンプアプリ「エキタグ」


　公式HP　　　　：https://www.ekitag.jp


　Instagram　　 ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/


　X（旧Twitter） ：https://x.com/ekitag_stamp


　グッズ販売　 　：https://amzn.to/3SukhPm





(C)Kenta Ishizaka


(C)石坂ケンタ／KADOKAWA／「ざつ旅」製作委員会