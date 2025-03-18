駅スタンプアプリ「エキタグ」『「ざつ旅」×JR東日本 舞台探訪エキタグスタンプラリー』開催！
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年3月23日(日)より株式会社KADAKAWAとJR東日本東北本部がコラボした『「ざつ旅」×JR東日本 舞台探訪エキタグスタンプラリー』を開催します｡
◎「ざつ旅-That's Journey-」の漫画やアニメで実際に舞台となった東北エリア11駅と首都圏エリア3駅の全14駅でオリジナル駅スタンプをゲットでき、条件を達成すると記念スタンプとしてTVアニメ「ざつ旅-That's Journey-」に登場するキャラクターのデジタルスタンプをプレゼントします。
◎キャンペーンに合わせ、「JR大湊線 下北駅」「JR奥羽本線 後三年駅・湯沢駅」「JR磐越西線 磐梯熱海駅」の4駅へ「エキタグ」を新規導入します。
■『「ざつ旅」×JR東日本 舞台探訪エキタグスタンプラリー』
(１)実施期間 2025年3月23日(日)～2025年6月30日(月)
(２)主 催 東日本旅客鉄道株式会社 東北本部
協 力 株式会社KADOKAWA
(３)実施概要
１.対象駅は首都圏エリアの東京駅・上野駅・大宮駅と、
東北エリアは「ざつ旅」に登場する11駅(全14駅)。
首都圏エリア(3駅)：東京駅、上野駅、大宮駅
東北エリア(11駅) ：郡山駅、磐梯熱海駅★、会津若松駅、仙台駅、松島海岸駅、下北駅★、
新花巻駅、北上駅、後三年駅★、湯沢駅★、鶴岡駅 (★…エキタグ新規導入駅)
限定オリジナル駅スタンプ (会津若松駅)
２.各条件達成で記念スタンプをもれなくプレゼントいたします。
【達成特典】記念デジタルスタンプ
※画像はイメージです。実際のデザインと異なる場合があります。※アンケートは「エキタグ」アプリ内のスタンプ台帳で回答いただけます。
※最新情報は「JRE MALLメディア」公式WEBサイトをご覧ください。
https://media.jreast.co.jp/articles/2943
■ご当地オリジナルポスターの掲出
実施期間中、東北エリア対象全11駅に「ざつ旅-That's Journey-」の漫画カット使用の「ご当地オリジナルポスター」を掲出します。
※各駅の掲出場所はJRE MALLメディア公式WEB
サイトからご確認ください。
※運行状況などにより掲出時期の変更や掲出を
取りやめる可能性があります。
【参考】
■作品情報
TVアニメ「ざつ旅-That's Journey-」に関する情報は公式HP、公式X（旧Twitter）をチェック！
公式X @zatsutabi_anime
公式HP https://zatsutabi.com
TVアニメ「ざつ旅-That’s Journey-」2025年4月7日(月)より放送・配信開始！
【4月7日より放送】
AT-X 毎週月曜日 22:00～
【※リピート放送】
毎週（水）10:00 / 毎週（金）16:00
TOKYO MX 毎週月曜日 22:30～
BS11 毎週月曜日 23:00～
とちぎテレビ 毎週月曜日 23:30～
テレビユー福島 毎週月曜日 24:58～
NST新潟総合テレビ 毎週月曜日 25:10～
tbc東北放送毎週月曜日 25:25～
青森放送 毎週月曜日 25:54～
CBCテレビ 毎週月曜日 26:11～
BBT富山テレビ 毎週月曜日 26:20～
IBC岩手放送 毎週月曜日 26:58～
【4月8日より放送】
TSKさんいん中央テレビ 毎週火曜日 25:15～
中国放送 毎週火曜日 25:25～
テレビせとうち 毎週火曜日 25:35～
読売テレビ 毎週火曜日 26:04～
配信情報
ABEMA・dアニメストアにて地上波同時・最速配信決定！
ABEMA・dアニメストア 4月7日（月）より毎週月曜22:30～
※放送・配信日時は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
原作情報
ざつ旅-That‘s Journey- 著：石坂ケンタ
1巻～12巻好評発売中
「電撃マオウ」（KADOKAWA）にて連載中
■デジタル駅スタンプ「エキタグ」の対応路線拡大
(１)設置駅とスタンプデザイン
大湊線スタンプ帳ラベル
JR大湊線 下北駅
JR奥羽本線 後三年駅
JR奥羽本線 湯沢駅
JR磐越西線 磐梯熱海駅
(２)スタンプの取得時間・取得場所
デジタルスタンプ設置駅にはNFCタグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得
場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
※「エキタグ」および「エキタグロゴ」・「デジタル駅スタンプ」は株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
※イベント内容などは、予告なく変更・中止となる場合があります。
※歩きスマホは危険ですので、おやめください。
※移動に必要な交通費およびスマートフォンの通信料はお客さまのご負担となります。
※スタンプデザインや参加方法、特典などについての画像・イラストはすべてイメージです。
※掲載の内容は、2025年３月18日(火)現在の情報です。
■駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X（旧Twitter） ：https://x.com/ekitag_stamp
グッズ販売 ：https://amzn.to/3SukhPm
(C)Kenta Ishizaka
(C)石坂ケンタ／KADOKAWA／「ざつ旅」製作委員会