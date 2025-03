グーグースリープ（gugu sleep）全商品が最大20%オフ！3月15日（土）から期間限定のスプリングセールを開催

株式会社グーグースリープ

「better sleep better you(よりよい人生に、よりよい睡眠を)」をモットーに良質な睡眠をお届けする株式会社グーグースリープ (gugu sleep)(本社:東京都港区、代表取締役パトリック・モリス)はこのたび、2025年3月15日(土)よりgugu sleep公式HP( https://gugu.jp(https://gugu.jp) )にてguguマットレス、ベッドフレーム、guguドギー、ハギーを含むgugu sleep全商品を20%オフでお買い求めいただける『スプリングセール』を開始いたします。

【セールの概要】

gugu sleepの商品をキャンペーン期間中、全商品20%オフでお買い求めいただけます。また、キャンペーン期間中にguguマットレスとベッドフレームを同時購入で合計金額から30%オフでお買い求めいただけます。

【期間】

2025年3月15日(土)~3月30日(日)

【購入方法】

gugu sleep 公式 HP (https://gugu.jp(https://gugu.jp)) にアクセスし、クーポンコードを入力

セール対象商品

guguマットレス: guguマットレスは、高反発と低反発を組み合わせた構造で、程よい弾力性と体へのフィット感を提供します。4層の設計により、振動を吸収し、寝返りがしやすく、パートナーに影響を与えません。頭、腰、足の各部位に合わせたサポート力があり、背骨を正しく維持。また、温度調整にも優れています。トップカバーは植物由来のテンセルで作られ、肌触りが良く、速乾性があり、快適な寝心地を提供します。

guguベッドフレーム: guguベッドフレームは、高品質でサステナブルな天然ラバーウッドを使用し、長く使えるように設計されています。日本の伝統建築の「組木」からインスパイアされたデザインは、木材同士が支え合い、安定した強度を提供し、劣化しにくいです。工具不要で簡単に組み立てられ、どんなインテリアにもマッチするミニマルでモダンなデザインです。計算された床高によりお部屋を広く見せる効果もあります。さらに、gugu ベッドフレームは、サイズ変更が可能です。別売りのリサイズフレームを購入すれば、シングルからクイーンまで、幅広くサイズを変更できます。

guguドギー(犬用ベッド):大切な家族の一員である愛犬にも、心地よい眠りを提供したい。そんな想いから生まれた犬用ベッド。良質な睡眠が取れるよう、低反発と高反発の2層フォームで足腰・関節をサポートし、就寝時のストレスを軽減します。中面のクッションカバーはリバーシブルで、夏は涼しい肌触り、冬は暖かなシェルパ生地が提供されます。カバーは簡単に取り外して洗濯可能で、寝床を清潔に保ち、愛犬をダニや病気から守ります。

guguハギー(犬用ベッド):愛犬と一緒にくつろいで過ごせる大型サイズの犬用ベッド。ゆとりのあるサイズのguguハギーは、独自で開発されたフォームを使用することで、愛犬や飼い主、家族全員の体のラインにフィット。足腰や関節を優しくサポートしながら、包み込まれるような快適性を実現。さらに、ずっと触っていたくなるような素材を使用することで、自然と家族みんなが集まる空間に。リビングはもちろん、どんな場所でも家族と一緒に過ごせるくつろぎの空間としてお使いいただけます。

【(株)グーグースリープ 会社概要】

guguは、2018年に日本で誕生したブランドです。すべての製品は、より多くの方へ「良質な眠り」を提供したいという思いから生まれています。「睡眠」は、充実した人生を送るためにもっとも大切なライフスタイルのひとつです。心と身体を整え、毎日のパフォーマンスを高めるために、良質な睡眠は欠かすことができません。よりよい睡眠は、よりよい明日への第一歩、機能や品質の高さはもちろん、シンプルで長く使えて、環境のことまで考えられた製品をお届けします。

よりよい人生に、よりよい睡眠を。

better sleep better you

すべてのgugu製品は「睡眠を中心にライフスタイルをデザインする」という発想から生まれており、日本の気候と日本人の体型に合わせた「guguマットレス」「guguべッドフレーム」のほか、大切な家族の一員である愛犬も、健康で快適に過ごせる犬用ベッド「guguドギー」「guguハギー」を展開しています。

