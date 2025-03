リウ・イーフェイ×リー・シエン共演！中国で高評価を得た大人のラブストーリー「風の吹く場所へ～love yourself～（原題：去有風的地方）」3月23日(日)より日本初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.

CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「風の吹く場所へ~love yourself~(原題:去有風的地方)」を、3月23日(日)午後10時より日本初放送します。

訳あって都会の生活を離れ、自然豊かな雲南省の村で過ごす大人たちが、新たな希望に向かって歩み始める姿を描いた本作品。「家族の名において」の監督と脚本家が再タッグを組んだこのドラマは、中国で公開されると話題を呼び、中国のレビューサイト「豆瓣」で8.7点という高評価を獲得しました。「夢華録」『ムーラン』などに出演した中国のトップスターリウ・イーフェイと、「Go!Go!シンデレラは片想い」の個性派俳優リー・シエンが演じる大人のラブストーリーを中心に、家族や仲間、故郷への愛情が見る者の心を癒すヒーリング&ラブストーリーとなっています。ぜひご覧ください!

風の吹く場所へ~love yourself~(原題:去有風的地方)

(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.

★CS衛星劇場にて、3月23日(日)日本初放送スタート!

毎週(日)午後10:00~他 ※2話連続放送

2022年/中国/全40話

[監督]ディン・ズーグアン(丁梓光)

[脚本]シュイ・チェンモー(水阡墨)、ワン・ションチョン(王雄成)

[出演]リウ・イーフェイ(劉亦菲)、リー・シエン(李現)

放送直後から沼にハマる視聴者が続出。大手レビューサイト「豆瓣」では驚異の8.7点を獲得し、「ソウルドラマアワード2023」受賞の国境を越える感動作で、心癒やされる珠玉のヒーリング&ラブストーリー!

日本でも話題となった「家族の名において」の監督&脚本家が再タッグした本作。

「夢華録」『ムーラン』リウ・イーフェイ×「Go!Go!シンデレラは片想い」リー・シエンが共演。

胸キュン必至の美男美女カップルが大人の甘い恋模様を届ける。

許紅豆(シュー・ホンドウ)役:リウ・イーフェイ(劉亦菲)

謝之遥(シエ・ジーヤオ)役:リー・シエン(李現)

【あらすじ】

中国・北京の五つ星ホテルのフロントマネージャー、許紅豆は生活の全てを仕事に捧げるような忙しい毎日を送っていた。そんな中、親友が末期のすい臓がんでこの世を去ってしまう。前向きで明るく、いつも自分に寄り添ってくれた親友の突然の死を目の当たりし、人生の儚さを知る紅豆。深い悲しみに暮れるも、「見たかったけど見られなかった世界をあなたが代わりに見て」という親友の遺言を聞き、紅豆は仕事を辞め彼女と二人で旅行に行くはずだった雲苗村へと旅立つ。

“風の家”というコンドミニアムでしばらく滞在することになった紅豆は、そこで同じように都会を離れ、村に移住した人たちと出会う。その一人が投資会社での仕事を辞め、故郷で起業して村の発展に貢献している謝之遥。仕事漬けの日々から解放され、人生とゆったり向き合うつもりでやってきた紅豆だったが、之遥の熱意に押され、村の観光ビジネスを手伝うことになり…。

(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.

★「風の吹く場所へ~love yourself~(原題:去有風的地方)」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/17841

★「風の吹く場所へ~love yourself~(原題:去有風的地方)」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=bzdtH_N4Xos

※スカパー!でご視聴の方は、スマホ、タブレット、PCでご視聴いただける「スカパー!番組配信」でご覧いただけます。

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター:

0570-001-444

※受付時間10:00~20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535