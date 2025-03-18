MQTT、DDS、Bluetoothなどの通信プロトコルを用いた組み込みシステム開発向けソリューション紹介

ベクター・ジャパン株式会社

本セミナーでは、IoT・産業・鉄道・医療など様々な分野で使用されるプロトコルであるMQTTやDDS、HTTPやBluetoothなどを用いた組み込みシステムの開発でご使用いただける「CANoe Connectivity Feature Set (CFS)」を紹介します。

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登壇者

虻川 雄矢

ベクター・ジャパン株式会社 開発ツール部 フィールドアプリケーションエンジニア

2014年より自動車部品サプライヤーにて二輪車向けのMeasurement、Calibrationツールを開発。2017年よりベクター・ジャパン株式会社に入社し、車載ネットワークの解析、シミュレーション、テスト用ツールソフトウェアCANoeのフィールドアプリケーションエンジニアを担当。

対象者

セミナーのメリット

参加申込期間

- CANoeユーザーで、MQTTやDDS、HTTPの使用を予定している方- CANoeユーザーで、今後Bluetooth (Bluetooth Classic/BLE) やNFC、CCC (Car Connectivity Consortium) の使用を予定している方- Connectivity Feature Setの機能を理解できる- CANoeを使用したMQTT、DDS、HTTPの評価環境の構築イメージがつかめる- CANoeとIoT Enablerを使用したBluetooth、NFCの評価環境の構築イメージがつかめる

2025年2月19日（水）09:00～2025年3月26日（水）16:00

開催日程

2025年3月26日（水）10:00～16:00（開場 09:50）

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