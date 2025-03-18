自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、2WAYバッグ(Adventure PX)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～3/20(祝)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年3月18日(火)～3月20日(祝)AM11:59まで
新商品の「2WAYバッグ(Adventure PX)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX 2WAYバッグ(Adventure PX)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/adventurepx/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/adventurepx
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHB8FSSH
販売価格：2,899円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
2WAYバッグ(フロントバッグ、ショールダーバッグ)
サイズ
長さ23cm, 高さ13.5cm, 厚み3cm-最大8cm
素材
表地1000Dナイロン + ポリエステル繊維、裏地ポリエステル
重量
約180g(バッグ本体)
仕様
ベルクロベルトによる三点固定、内蔵式ベルクロベルト、撥水性表地・防水ファスナー、ハンドルバッグ＆ショルダーポーチの2WAY
カラー
カーキグリーン