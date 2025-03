日本初のラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA」 3月21日（金）より「Spring Bridal Fair 2025」開催　“想いを共有するジュエリーを、自由な視点でラインアップ”

株式会社 今与

株式会社 今与(本社:京都市中京区、代表取締役社長:今西信隆)が製造・販売する、ラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA(シンカ)」は、3月21日(金)から6月30日(月)まで、国内直営店(SHINCA 銀座、IMAYO 京都御池店)とIMAYO 公式オンラインブティックにて「Spring Bridal Fair 2025」を開催いたします。期間中にエンゲージリング、マリッジリングなどのブライダルジュエリーをご購入またはご注文のお客様で、SHINCA Instagram公式アカウントをフォローいただいた方には、FSC(R)認証木材・紙材を使用したオリジナルギフトボックスをプレゼントいたします。

SHINCAは、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が手掛ける日本初のラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド。2018年10月1日の販売開始以来、国内のラボグロウンダイヤモンドジュエリー業界に先駆け、選りすぐりの素材と熟練のクラフトマンによって生み出されるその高い製品品質が支持を得てきました。大地を傷つけることなく生まれてきたラボグロウンダイヤモンドの未来につながるサスティナブルな輝きと、その抜群の美しさを引き出すため細部にまでこだわった繊細なつくりが生み出す華やかなブライダルジュエリーを、この機会にぜひご覧ください。

SHINCA Bridal Collection 概要

多様な価値観が浸透するなか、二人の想いを共有するジュエリーを、自由な視点でラインアップ。

付き合いはじめた記念に、家族になった記念に、お二人の節目の記念に。指輪だけでなく、ネックレスやピアス、ブレスレットを。

数あるデザインの中から、お互いの心をつなげる特別なアイテムにきっと出会えるはず。

これからの人生を共に歩む二人に、「未来につながる新しいダイヤモンド」を。

ラボグロウンダイヤモンドの輝きを極限まで引き出したミニマルなデザインのSHINCAのエンゲージリングは、シンプルからモード、ユニーク、ラグジュアリーまで幅広く展開。

それぞれの「好き」を大切にするSHINCAのマリッジコレクションは、薬指だけでなくお好きな指に。270のパターンからカスタマイズオーダーも。

SHINCA Bridal Collectionはこちら

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-the-vow/

SHINCA Bridal Collection 商品概要

■エンゲージリング

S024 ラボグロウンダイヤモンド リング

0.50ct/1.00ct/1.50ct/2.00ct

PT/K18/K18PG

0.50ct 税込み198,000円

1.00ct 税込み308,000円

1.50ct 税込み418,000円

2.00ct 税込み605,000円

※商品画像は1.00ctのアイテムです。

ボリューム感のあるアームながらもSHINCAらしいエッジを効かせ、ソリッドな印象にデザイン。大粒の石の存在感をさらに引き立たせます。

本商品の特徴である「6本爪」や「太アーム」は、SHINCAのマスターピースS001とはアンチテーゼともなるデザインですが、お客様からの多くのご要望にお応えし、SHINCAのエッセンスを落とし込んで実現しました。

6本爪はピークスセッティングを踏襲し、石座の高さをS001よりも一段高くすることで、ダイヤモンドの輝きを引き立たせています。

太めのアームには端正なエッジを効かせ、重厚な中にも洗練されたデザインを演出。大粒のラボグロウンダイヤモンドを上質に味わう、特別な瞬間を彩るリングです。

■マリッジリング

[Band Series]

(左から)

B016 ラボグロウンダイヤモンド リング PT/K18/K18PG 税込み97,900円~

B013 ラボグロウンダイヤモンド リング/0.008ct PT/K18/K18PG 税込み80,300円~

[Element Series]

(左から)

B023 ラボグロウンダイヤモンド リング PT/K18/K18PG 税込み126,500円~

B021 ラボグロウンダイヤモンド リング/0.10ct PT/K18/K18PG 税込み132,000円~

それぞれの「好き」を大切にするSHINCAのマリッジコレクションです。

カスタマイズを楽しめる[Band Series]と、SHINCAらしいソリッドなデザインが光る[Element Series]から、あなたらしいお気に入りを見つけてください。

リングを指に着けた瞬間から、二人の物語が始まります。

※マリッジリングはシリーズにかかわらず、PT/K18/K18PGでのご注文が可能です。

■エタニティリング

E005 ラボグロウンダイヤモンド リング/0.50ct PT/K18/K18PG 税込み165,000円~

エンゲージリングとして、より普段使いしやすいエタニティリング。SHINCAで人気のエタニティリングシリーズの中でも、特に指当たりも滑らかなデザインのE005はデイリー使いのしやすいジュエリーです。

※PT/K18/K18PGでのオーダーが可能です。

SHINCA「Spring Bridal Fair 2025」概要

開催期間:2025年3月21日(金)~6月30日(月)

対象店舗:国内直営店(SHINCA 銀座、IMAYO 京都御池店)、IMAYO 公式オンラインブティック

フェア内容:上記対象店舗にて、期間中にエンゲージリング、マリッジリングなどのブライダルジュエリーをご購入またはご注文いただいたお客様で、SHINCA Instagram公式アカウントをフォロー*いただいた方には、FSC(R)認証木材・紙材を使用したオリジナルギフトボックスをプレゼントいたします。

*これまでにフォローいただいていた方もギフト対象となります。

※ブライダルフェア期間中はお待ちいただくことがないよう、ご予約をお勧めしております。

※ご来店予約は国内直営店(SHINCA 銀座、IMAYO 京都御池店)のみで承っております。下記の特設サイトよりお問い合わせください。



SHINCA「Spring Bridal Fair 2025」特設サイト

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-bridalfair20253-4/

◆FSC(R)認証木材・紙材使用のSHINCAオリジナルギフトボックスについて

FSC(R)認証を受けた木材と紙材を使用したこだわりのギフトボックス。エッジの効いたシャープなデザインながら木の温もりを感じる重厚感ある作りです。

SHINCAは、大地を傷つけないエコロジーなラボグロウンダイヤモンドを使用した商品をはじめ、周辺資材も環境に配慮すべく、2021年10月より商品ケースおよびショッパー(手提げ袋)に

FSC(R)認証(ライセンス番号 FSC(R) N003730)を受けた紙素材を使ったものを使用しています。

FSC(R)認証制度は、森林保全と持続可能な社会への要望の高まりを背景に、1993年に発足した国際的な認証制度です。「森林の管理が環境や地域社会に配慮して適切に行われているかどうか」を評価・認証し、そうした森林からの生産品であることを証明するものです。消費者がFSC(R)認証を受けた製品を選ぶことで、適切な森林管理を行う林業者や地域を支援し、その生産品を原材料として使う企業や事業者を支持することになり、世界全体の森林保全へとつながります。

SHINCA「Spring Bridal Fair 2025」対象 国内直営店舗・公式オンラインブティック 詳細

SHINCA 銀座

〒104-0061東京都中央区銀座2-8-19

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」より徒歩1分

東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線

「銀座駅」より徒歩3分

定休日:水曜日 営業時間:11:00~19:00

電話:03-6263-2536

IMAYO 京都御池店

〒604-0954京都市中京区御池通柳馬場通入ル

京都御池創生館1F

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休日:⽕・水曜日 営業時間:11:00~19:00

電話:075-741-7027

IMAYO 公式オンラインブティック

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/

Mail:info@imayo-boutique.jp

「SHINCA(シンカ)」について https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-about/

日本初ラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド。「進化する、新しいかがやき。」をコンセプトに、地球を削らないエコロジーなダイヤモンドの輝きを生かした、日常に寄り添えるミニマルなデザインのコレクションを展開しています。

ラボグロウンダイヤモンドについて https://shinca-shop.jp/?mode=f2

ラボグロウンダイヤモンド(合成ダイヤモンド)は、その名の通り研究所(ラボ)で育てられたダイヤモンドです。天然ダイヤモンドとは生み出される環境が違うだけで、科学的に全く同じ成分・特徴を持っており、モアッサナイトやキュービックジルコニアなどの模造石・類似石と全く異なります。天然のダイヤモンドでは数パーセントしか採掘されない不純物をほとんど含まないクリアな輝きを持つその抜群の美しさと、地球を傷つけることなく生まれるエコロジーな精神に世界が注目しています。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx

1861年(文久元年)京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛(よへい)が簪(かんざし)・櫛(くし)等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、「SHINCA」の他に、ハイエンドブランド「kagayoi」、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」等を展開しています。

IMAYO Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

