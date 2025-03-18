Nara for Culture ～ムジークフェストなら 2025～ 有料公演情報！
奈良県
＜有料4公演＞
公式Webサイト :
https://www.naraken.com/musik/2025/
5月1日より、Nara for Cultureの音楽祭 ～ムジークフェストなら 2025～ が始まります！
今年の有料公演は、日本を代表するカウンターテナー 藤木大地さんと、世界の第一線で活躍するソリストたちによるコンサートをはじめ、奈良県出身で期待の若手ヴァイオリニスト 岩谷弦さんをソリストに迎える、関西フィルハーモニー管弦楽団の公演など注目公演が目白押し！
＜有料4公演＞
♪奈良フィルハーモニー管弦楽団 交響曲第九番「合唱付き」
日時：5月18日（日）15:00開演
場所：DMG MORI やまと郡山城ホール 大ホール
チケット価格：1,000円（指定席）
♪藤岡 幸夫×岩谷 弦×関西フィルハーモニー管弦楽団
日時：5月24日（土）18:30開演
場所：奈良県橿原文化会館 大ホール
チケット価格：A席 2,500円（指定席） B席 1,500円（指定席）
♪藤木大地＆みなとみらいクインテット
日時：5月31日（土）14:00開演
場所：大和高田さざんかホール 大ホール
チケット価格：2,500円（指定席）
♪Japan National Orchestra＆Friends
日時：6月1日（日）17:00開演
場所：奈良春日野国際フォーラム甍～I・RA・KA～ 能楽ホール
チケット価格：A席 3,000円（指定席） B席 2,000円（指定席）
※上記4公演は未就学児入場不可
※当日券は残席がある場合に限り、会場で販売（500円増し）
チケットは4月1日（火）より、各種プレイガイド、会場にて販売します。
詳しくは公式Webサイトやチラシをご確認ください。
チラシは県内各地に配架中！
公式Webサイト :
https://www.naraken.com/musik/2025/