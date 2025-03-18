湘南エリア最大級のニュースサイト「湘南人」（運営会社：株式会社ジーン）は、2025年3月7日（金）より、「Yahoo! JAPAN」タイムラインにて配信をスタートしました。
湘南人の記事が「Yahoo! JAPAN」タイムラインにてお楽しみ頂けます！
LINEヤフー株式会社が運営する「Yahoo! JAPAN」は日本最大級のポータルサイトとして、検索、ニュース、天気、ショッピング、オークションなど、様々なサービスをスマートフォン・パソコンなどのデバイス向けに提供し、多くの方の生活に必要不可欠なサイトとして人気が確立されています。
この度、2025年3月7日（金）より「Yahoo! JAPAN」TOPページのタイムラインにて、「湘南人」の地元在住ライターが取材した、グルメ、イベント、観光など、地元民しか知らない穴場・オススメ情報の配信をスタートしました。湘南エリア在住の方はもちろん、日本中のより多くの方に湘南の魅力を発信していくことができ、大変光栄に存じます。
ぜひ、「Yahoo! JAPAN」でも湘南人の記事をお楽しみください。
湘南人「Yahoo! JAPAN」タイムラインはこちら(https://article.yahoo.co.jp/media/tl-shonanjin)
湘南人について
湘南人は、湘南エリアに関する様々な情報をお届けする湘南応援メディアです。
湘南エリアの社会・政治経済に関するニュースから、新規開店やオススメレストランのグルメ記事、湘南エリアで行われる各種イベントまで多種多様な情報をお届けします。
湘南在住のライターを多数抱えているため、地元の人間でしか知ることのできないコアな情報
が盛り沢山となっています。
湘南人では読者の皆様からの情報提供や記事掲載のご依頼、各種協業やプロモーションのご相談も承っています。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
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■公式SNS：
X： https://x.com/shonanjincom
Facebook： https://www.facebook.com/shonanjin
Instagram: https://www.instagram.com/shonanjincom/
株式会社ジーンについて
当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。
＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞
・市場調査、競合調査など各種リサーチ
・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）
・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策
・クリエイティブ制作、システム開発
・各種コンサルティングサービス
・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/
＜アート・メディア事業＞
・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/
・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com
・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/
・損しないための引越し総合マニュアル「引越し準備ナビ」 https://hikkoshi-1st.jp
・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/
＜ライフスタイル事業＞
・コスメ事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/
・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/
【株式会社ジーン 企業概要】
■代表者 ：代表取締役 林田洋明
■設立 ：２０１６年１２月８日
■決算期 ：６月
■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）
■公式サイト：https://jeane.jp
■公式ＳＮＳ：
https://www.facebook.com/jeaneincjp
https://x.com/jeaneinc
https://www.instagram.com/jeaneincjp
■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215
■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号
有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999
特定募集情報等提供事業 51-募-001048
■問い合わせ先：pr@jeane.jp