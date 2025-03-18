【3/27無料ウェビナー】「WEB広告×SEOのハイブリッド戦略で成果を加速させる具体的な最適化方法」に、弊社取締役CMO石田の登壇が決定！

株式会社ニュートラルワークス

デジタルマーケティング事業を支援する、株式会社ニュートラルワークス（本社：神奈川県藤沢市 代表取締役：三木五月、以下 ニュートラルワークス）は、マーケティングDX事業を支援する、株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）主催のウェビナーに登壇いたします。

申し込みURL：https://go.ebis.ne.jp/seminar_250327/?argument=xZuM6q2X&dmai=a67d0d0e65f0f7(https://go.ebis.ne.jp/seminar_250327/?argument=xZuM6q2X&dmai=a67d0d0e65f0f7)

- セミナー 概要

「Web広告の費用対効果が悪化している」「SEOに取り組んでいるがなかなか成果に結びつかない」そんな課題をお持ちではないですか？

本セミナーでは、Web広告とSEOを単独施策として運用するのではなく、両者を連動させることで成果を最大化する“ハイブリッド戦略”の具体的な実践方法を解説します。

広告運用の改善にとどまらず、SEOコンテンツの活用による成果向上に繋がる方法や、広告運用とSEOなどの全施策を包含した施策評価・分析方法、CVしたユーザーのフォロー施策など、多くのすぐに実践できるノウハウをご紹介。

- 詳細内容[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41566/table/143_1_9309edbbacbea52fe808493ab83049b2.jpg ]

- プログラム[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41566/table/143_2_1cc38c7cd05a7dc296de779d0a1f05b2.jpg ]

- 登壇者

株式会社イルグルム

執行役員 マーケティングDX推進本部 本部長

廣 遥馬

2016年、株式会社イルグルムに入社後、アドエビスのコンサルティングセールスに従事。事業主・広告代理店問わず、200社以上のアドエビス導入支援、活用支援を担当。2021年にアドエビス事業部の副本部長に着任し、サービスの成長を牽引。現在は執行役員として、マーケティングDX支援事業のマーケティング、セールス、サクセス、サポート部門を管掌。

株式会社クリエイティブホープ

Growthhack事業部デジタルマーケティングコンサルタント

山下英亮

HubSpotスペシャリスト兼デジタルマーケティングコンサルタントとして、クリエイティブホープに所属。過去の広告代理店・コンサルティングファーム経験で培った運用型広告・デジタルマーケティングの知見を活かし、リードジェネレーションからリードナーチャリングまで、一気通貫したマーケティングの支援を行っている。

株式会社ニュートラルワークス

取締役CMO

石田 哲也

株式会社ニュートラルワークス 取締役CMO。1984年生まれ。高校卒業後にISD株式会社を起業。その後、株式会社オプトでWebマーケティングを学び、株式会社メタップスなど複数のベンチャー企業にて事業立ち上げを経験。前職はワンダープラネット株式会社でゲームプロデューサーとしてスマホゲームアプリの制作に従事。2018年に地元の神奈川へ戻り、ニュートラルワークスに入社。SEO/Web広告運用/サイト分析・改善など、Webサイトの運用改善～ゲームアプリ制作や数十万フォロワーのSNSアカウントの運用経験などWebビジネス全般を守備範囲とする。

- 株式会社イルグルムについて

会社名：株式会社イルグルム

代表取締役：岩田 進

所在地：【大阪本社】〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

URL：https://yrglm.co.jp/

設立：2001年6月

事業内容：マーケティングDX支援事業／コマース支援事業

- 株式会社クリエイティブホープについて

会社名：株式会社クリエイティブホープ

代表取締役社長 兼 CEO：香取 宜伸

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-45 KDX西新宿ビル4F

URL：https://www.creativehope.co.jp/

設立：2002年3月1日

事業内容：ビジネスコンサルティング／Webコンサルティング業務WebサイトおよびWebシステムの企画・設計・構築・運用業務／新規事業開発業務

- 株式会社ニュートラルワークスについて

会社名：株式会社ニュートラルワークス

代表取締役：三木五月

本社所在地：〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目2番地1 アイクロス湘南8階A号室

URL：https://n-works.link/

設立：2016年12月

事業内容：デジタルマーケティング事業（ブランディング・戦略立案 / サイト構築 / 広告運用 / コンテンツマーケティング / SEO / ホワイトペーパー）

Webマーケティングメディア「QUERYY（クエリー）」の運営（ https://n-works.link/blog ）

【関連サービス】

SEOコンサルティング：https://n-works.link/seo-consulting

被リンク運用代行：https://n-works.link/whitehat

AI記事作成代行サービス：https://n-works.link/download-pdf/dl-article-lightplan