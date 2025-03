新作「スヌーピー」テーマのシュガーバターの木が誕生！可愛すぎるオリジナルグッズもラインナップ豊富に続々登場

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」が、「PEANUTS」とコラボレーション。2025年3月26日(水)から、第1弾ラインナップをシュガーバターの木各店にて順次販売を開始します。https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

「PEANUTS」と初コラボ!スヌーピーと仲間たちをイメージした新スイーツ誕生

ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」。15周年企画として、なんと75周年を迎える「PEANUTS」とコラボレーションします!

“Happiness is just being next to you.(しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ)”をテーマに、みんなのしあわせに寄り添う特別なシュガーバターの木が出来ました。個性豊かな「PEANUTS」のキャラクターたちがいつも一緒にいるように、シュガーバターの木もいつもあなたに寄り添って、ホッとやすらぐ美味しいひとときを提供します。

第1弾は、スヌーピーがリーダーを務めるビーグル・スカウトが主役。可愛すぎるお菓子たちはもちろんお出かけに大活躍するオリジナルグッズもラインナップ豊富に登場!「PEANUTS」と「シュガーバターの木」のアニバーサリーイヤーを一緒に楽しんでくださいね。

“ふわもこ”ミルキーショコラをサンド!『スヌーピー シュガーバターサンドの木』

コミック「ピーナッツ」でキャラクターたちの好物としてたびたび登場するマシュマロをイメージした『スヌーピー シュガーバターサンドの木』。マシュマロみたいに“ふわもこ”なホワイトショコラを、ほんのりバニラ香るシリアル生地でサンドしました。みんなで一緒に癒されるおやつタイムを楽しんで。

『シュガーバターサンドの木』を持つスヌーピーを描いたオリジナルデザインに出会えるのは、「シュガーバターの木」コラボだけ。ニヤッと笑ういたずら好きなスヌーピーに、リラックスした雰囲気が可愛い仲良しのスヌーピーとウッドストック。可愛いく心温まる2種類のパッケージデザインが選べます。シリアル生地にもスヌーピーと仲間たちが描かれ、全5種類の絵柄がランダムで入ります。パッケージからお菓子まで、可愛すぎて食べるのがもったいなくなりそう!

【商品名】スヌーピー シュガーバターサンドの木

【価 格】7個入 842円(本体価格780円)

あまずっぱい『ストロベリーパンケーキ風』に、楽しい詰合せボックスにもご注目

『ストロベリーパンケーキ風』は春夏だけの季節限定フレーバー。あまずっぱいストロベリーショコラを、メープル香るパンケーキ風シリアル生地でサンドしました。ビーグル・スカウトを主役にした、アウトドアテイストが可愛い詰合せボックスで登場します。『スヌーピー シュガーバターサンドの木』と『ストロベリーパンケーキ風』、ぜひ食べ比べてみてくださいね。

※『スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーパンケーキ風』の単品販売はございません。

アウトドアをイメージしたカラーのボックスは、蓋を開けるとスヌーピーがリーダーをつとめるビーグル・スカウトの仲間たちが飛び出してくるポップアップ付き!険しい道を突き進んでいくスヌーピーや大親友のウッドストックと一緒に冒険したくなっちゃいそう。疲れたら、みんなで一緒に『シュガーバターサンドの木』で一息ついてくださいね。

【商品名】スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入

【価 格】1,857円(本体価格1,720円)

【内 容】スヌーピー シュガーバターサンドの木 ×6個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーパンケーキ風×6個

あなたの冒険もちょっと休憩タイム。青空の下をのんびり歩くスヌーピーやウッドストックたちが可愛いデザイン缶です。お菓子を食べ終わった後も飾ったり、小物入れにして楽しめます。側面までスヌーピーたちが描かれ、隅々までじっくり見たくなるデザインに仕上げています。

【商品名】スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入

【価 格】2,775円(本体価格2,570円)

【内 容】スヌーピー シュガーバターサンドの木 ×8個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーパンケーキ風×8個

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

一緒にお出かけしたくなる、「ビーグル・スカウト」テーマのオリジナルグッズが大充実!

「シュガーバターの木」コラボだけのオリジナルグッズが大充実!ビーグル・スカウトみたいに冒険するとしたら…そんなことを考えて、一緒にお出かけしたくなるラインナップをそろえました。公式通販でも販売を開始しますので、近くにお店がない人もこの機会にぜひチェックしてくださいね。

忘れ物はない?と冒険にいく前の確認中かも。可愛いビーグル・スカウトのみんなを刺繍でデザインしたオリジナルポーチのセットです。チャーム部分にさりげないシュガーバターの木ロゴをあしらい、細部までこだわり満載です。小物を入れたポーチをリュックにしまったら、あなたも一緒に冒険に出発!

【商品名】スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット

【価 格】2,860円(本体価格2,600円)

折りたたんでいつでもどこでも持ち歩きができる、オリジナルデザインのエコバッグ。

【商品名】スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ

【価 格】990円(本体価格900円)

ポップなグリーンがキュートな、アウトドアにも持っていきたくなるマグカップです。

【商品名】スヌーピー シュガーバターの木 マグカップ

【価 格】1,320円(本体価格1,200円)

※各店なくなり次第販売を終了いたします。

左:クリーム 右:ブルーグリーン

オフィスやお家で大活躍!スヌーピーが癒しのカフェタイムを届けます。

【商品名】スヌーピー シュガーバターの木 タンブラー(クリーム/ブルーグリーン)

【価 格】各 1,980円(本体価格1,800円)

※一部、お取り扱い時期が異なる店舗がございます。

JR東京駅でポップアップストアがオープン!催事・公式通販限定グッズが初登場

JR東京駅に、3月26日(水)から1週間限定のポップアップストアをオープン!スヌーピーが可愛すぎるお菓子たちはもちろん、ファン必見のTシャツ・バケットハット・トートバッグの催事・公式通販限定のオリジナルグッズも新登場!あなたのお気に入りのグッズを身に着けて、お出かけを楽しんでくださいね。

サイズ豊富に登場しますので、お友達やカップル同士でおそろいもおすすめ!『シュガーバターサンドの木』を持つスヌーピーが可愛すぎるここだけのオリジナルデザインです。

【商品名】スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ

【サイズ】メンズ S・M・L・XL、レディース S・M・L・XL

【価 格】各 2,255円(本体価格2,050円)

※期間限定商品の為、返品・交換は承っておりません。予めご了承ください。

リバーシブルで着用できるおしゃれなバケットハット。日差しの強くなるこれからの季節は、お出かけの際の心強い相棒になってくれます。

【商品名】スヌーピー シュガーバターの木 バケットハット

【価 格】2,200円(本体価格2,000円)

サイドポケット付きで使い勝手抜群のトートバッグ。荷物もたっぷり入る、うれしい大きめサイズです。

【商品名】スヌーピー シュガーバターの木 トートバッグ

【価 格】2,420円(本体価格2,200円)

■催事情報

【期 間】2025年3月26日(水)~4月1日(火)

【場 所】JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」

【営業時間】平日・土 8:00~22:00 / 日・祝 8:00~21:00 (最終日20:00閉店)

※お菓子・ポーチセットはおひとり様各5点まで、オリジナルグッズ単品はおひとり様各2点まで。

※整理券や入場制限等を実施する場合がございます。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.sugarbuttertree.jp/)

■直営店 販売情報

・2025年3月26日(水)~9月末頃

シュガーバターの木 大丸東京店・西武池袋店(7階特設会場にて営業中)・そごう横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・博多阪急店・パクとモグ 小田急町田店

・2025年4月2日(水)~9月末頃

シュガーバターの木 HANAGATAYA東京店(JR東京駅構内)・JR上野駅店・JR大宮駅店

・2025年4月9日(水)~9月末頃

シュガーバターの木 阪急うめだ店

※店舗によりお取り扱いが異なります。

※取扱商品や販売方法に関する最新情報は、ホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.sugarbuttertree.jp/)

■通販情報

【受付期間】2025年3月26日(水)10:00~ ※オリジナルグッズは4月8日(火)までの受付です。

・公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cpeanuts/(https://www.paqtomog.com/shop/c/cpeanuts/)

・パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000270/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000270/)

※楽天市場店では、お菓子のお取り扱いはございません。

※お菓子・ポーチセットはおひとり様各5点まで、オリジナルグッズ単品はおひとり様各2点まで。

※Tシャツ・バケットハット・トートバッグは受注生産です。

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

シュガーバターの木とは

・公式HP

https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

・公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo(https://x.com/gin_no_budo)

・公式Instagram

https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/(https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/)

シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。