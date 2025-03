元シャープ CFOのBranden Chenが、ダイニーに参画

株式会社ダイニー

株式会社ダイニー(本社:東京都港区/ 代表取締役:山田真央/以下、ダイ二ー)は、スタートアップ企業からグローバル企業へと変貌させ、事業推進を図るため、2025年3月17日付けで、元シャープCFOのBranden Chenがダイニーに参画したことをお知らせします。

■背景

All in One Restaurant Cloud.の実現を掲げるダイニーは、「ダイニーモバイルオーダー」「ダイニーPOSレジ」「ダイニーキャッシュレス」「ダイニー勤怠」等、飲食店に特化した複数事業を提供し、スタートアップ企業からグローバル企業へと変貌させることをめざしています。その上で、日本国内に関わらず、さまざまなバックグラウンドをもつグローバル人材を受け入れる環境を整える必要性が求められています。Brandenは、国際経験が豊かで、Kingdeeにてグロースをリードしたり、Suishou Technologyにて15人であった会社を1,500人規模に拡大成長させた他、CFOとして、KKRやSequoia Capitalから約300億円の資金調達した経験があり、時価総額10兆円企業をめざすダイニーにとってBrandenの参画は、社内のグローバル化を加速させ、さらなる事業成長へと寄与します。

■Branden Chenのコメント

このたび、ダイニーの重要な成長の局面に参画できることを大変光栄に思います。ダイニーが掲げる「“飲食”をもっと楽しくおもしろく。」というミッションに深く共感しています。シャープやJefferiesといったグローバル企業での経験、そしてアジアでユニコーン企業となったSuishou Technologyの立ち上げ・成長に携わった実績を活かし、ダイニーのさらなる成長に貢献できることを楽しみにしております。ダイニーのエネルギッシュな文化と卓越したプロダクトを基盤に、若く才能あふれるチームとともに事業の成長を加速させ、新たな事業機会を創出し、日本国内のみならず世界市場においても躍進してまいります。

私たちは力を合わせ、これまでにない顧客体験を創造していくことで、飲食業界に変革をもたらします。

I am excited to join Dinii at this pivotal moment in the company's journey. Dinii's mission to revolutionize the F&B industry in Japan and beyond deeply resonates with me. With my experience at global companies like Sharp and Jefferies, as well as my role in building an unicorn startup Suishou Technology in Asia, I am eager to contribute to Dinii's next phase of growth. By combining Dinii's dynamic culture and exceptional products, I look forward to working alongside this young and talented team to accelerate growth, unlock new opportunities, and expand Dinii's presence across Japan and worldwide.

Together, we will build something extraordinary-transforming the F&B industry and delivering remarkable customer experiences.

■Branden Chenのプロフィール

金融およびハイテク業界で20年以上の経験を持つ。シャープ株式会社のCFOとして資本構造戦略を主導し、事業部門のリーダーに対してマネジメントに従事。Suishou Technologyでは財務チームをゼロから構築し、シリーズC資金調達を成功させユニコーン企業に成長させ、Jefferiesではリサーチアナリストとして担当。ニューヨーク州立大学バッファロー校で工業工学の学士、セント・トーマス大学でソフトウェア工学の修士号、ミネソタ大学でMBAを取得。

■代表 山田真央のコメント

この度、Brandenをダイニーの一員として迎え入れられることを大変うれしく思います。世界水準でのトップクラスの成長実績や、資本市場との対話のご知見、さらにはSharpという偉大なグローバル企業においてCFOを務められたご経験から、まさに今の枠から飛び出て世界に打って出ようとしているダイニーにおいて、大きなご活躍をしてくれると確信しております。

日本単体でも大きな市場である外食産業をしっかりと見据えて、果ては世界の飲食市場に大きなイノベーションをもたらすことができるよう、二人三脚で歩んでいければと思います。

I am truly delighted to welcome Branden as a member of Dinii. With his top-tier track record of growth on a global scale, deep expertise in capital markets, and experience serving as CFO of the prestigious global company Sharp, I am very confident that he will play a vital role in helping Dinii break out of its current boundaries and expand onto the world stage.

By keeping a firm focus on Japan’s restaurant industry, which is already a significant market on its own, and ultimately driving major innovation in the global food and beverage sector, I look forward to working closely together as partners on this journey.

◼︎株式会社ダイニー

株式会社ダイニーは、「 “飲食”をもっと楽しくおもしろく。」をミッションに掲げ、すべての人の飲食のインフラとなることを目指し、飲食店に特化した All in One Restaurant Cloud.を開発・提供しています。 モバイルオーダーやID-POSから、売上向上のためのCRM、従業員の管理ツール、そしてモバイル決済まで、飲食店経営のあらゆる課題を解決していきます。 飲食業界に入り込み、店舗や従業員、顧客を深く理解したプロダクト開発により、テクノロジーの力で飲食店の経営をサポートし、お客様の飲食店での体験価値を劇的に変えていきます。

◼︎会社概要

社名:株式会社ダイニー

代表者:代表取締役 山田 真央

設立:2018年6月20日

所在地:東京都港区芝浦1丁目1-1 浜松町ビルディング15階 D区画

URL:https://about.dinii.jp/