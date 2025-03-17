【EC月商4000万円→5億円を実現】1年でEC売上を爆増させた戦略をEC業界最大級カンファレンス「EC完全攻略 day vol.2」にて解説いたします

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村篤弘、以下「当社」）は、株式会社マーケメディア（本社：東京都品川区、代表取締役：三浦和広）が主催するオンラインカンファレンス「EC完全攻略Day Vol.2｜プロが教える施策14選を” たった1日 “で徹底解説」（3月25日開催）に登壇いたします。

本カンファレンスは、EC業界を牽引するトッププロが集まり、厳選した成功施策14選を１日で徹底解説いたします。2025年EC業界最大級のオンラインカンファレンスとなっておりますので、EC事業者の方はぜひお申込みくださいませ。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5491/table/232_1_542c3cd41f88cd54f7d311be66f1f311.jpg ]

【当社テーマ】

本カンファレンスでは、商品LPのCV改善やECサイトの売上UPの実現を目指したい方へ、当社がインフルエンサーアフィリエイトを活用し、1年間で月商4,000万円の商品を月商5億円にまで売上1250％UPさせたLPの改善方法や、自社ブランドシリーズ商品を1000万個以上販売してきた実績および、創業以来、500社以上のD2Cブランドを支援する中で培った販売ノウハウに基づき、ECサイトの改善や売上向上施策について解説いたします。

【登壇者プロフィール】

綿谷 洋希

ヘルスケア事業本部 マーケティング事業部

セールス マネージャー

2018年4月入社。ヘルスケアセールス事業本部通販事業部で販売累計1000万個を突破した自社商品「酵水素328選シリーズ」の販促に従事。広告・CRM・カスタマー対応・コールセンター・物流など経験した業務は多岐にわたる。

2020年6月よりマーケティング事業部にJOIN。 現在はマネージャーとして、自社商品の販促で得たノウハウを活かし、キャスティング・インフルエンサー施策～雑誌企画などに携わり売上アップに貢献したD2C事業者は300社を超える。オンライン、オフラインでの幅広い分野で販促を支援する。

【オンラインカンファレンス申し込みフォーム】

https://cm.marke-media.net/seminar_0325(https://cm.marke-media.net/seminar_0325?fm_cp=67ad774f87cee302519d85e5&fm_mu=67ad7b3e464978020f78e9f1&utm_campaign=67ad774f87cee302519d85e5&utm_medium=else&utm_source=jfrontier)

会社概要

会 社 名 ：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立 ：2008年6月

代 表 者 ：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資 本 金 ：518百万円（2024年11月末時点）

U R L ：https://jfrontier.jp/