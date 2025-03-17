【好評につき第2弾】生成AIを活用し、製造業で1億円規模の業務効率化を実現した事例を徹底解説するセミナーを開催
株式会社TENHO
オンラインお申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYfhoLLayyc25o28ErcTBruYa4gEZtM5UX6UhyzxLW6kZSg/viewform?usp=sharing
生成AIに関する研修・内製化支援事業を展開する株式会社TENHO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村 允）は、3月24日（月）17時～、STATION Aiとオンラインの同時接続にて、製造業DXに関するセミナーを開催します。
■開催日時
3月24日（月）17時～
■会場
※オフラインとオンライン同時開催となります。
・オフライン
STATION AI
https://stationai.co.jp/
愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２－３２
3F受付
※事前お申し込みは不要です。
・オンライン
申込フォーム：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYfhoLLayyc25o28ErcTBruYa4gEZtM5UX6UhyzxLW6kZSg/viewform?usp=sharing
※別途ZOOMのURLをお送りいたします。
■費用
無料
※どなたでもご参加可能です
■主催
株式会社オーテック
株式会社TENHO
■おすすめの方
・製造業でのDXの進め方がわからない方
・製造業でのDX推進をしているが、正しくできているかわからない方
・製造業でのDX推進に成功している企業の事例を聞いてみたい方
■連絡先
セミナー参加に関するご質問は、下記メールまでお送りください。
r.tsuchida@tenho7.jp
オンラインお申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYfhoLLayyc25o28ErcTBruYa4gEZtM5UX6UhyzxLW6kZSg/viewform?usp=sharing