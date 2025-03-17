【好評につき第2弾】生成AIを活用し、製造業で1億円規模の業務効率化を実現した事例を徹底解説するセミナーを開催

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株式会社TENHO

生成AIに関する研修・内製化支援事業を展開する株式会社TENHO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村 允）は、3月24日（月）17時～、STATION Aiとオンラインの同時接続にて、製造業DXに関するセミナーを開催します。





■開催日時


3月24日（月）17時～



■会場


※オフラインとオンライン同時開催となります。


・オフライン


STATION AI


https://stationai.co.jp/


愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２－３２


3F受付


※事前お申し込みは不要です。


　・オンライン


申込フォーム：


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYfhoLLayyc25o28ErcTBruYa4gEZtM5UX6UhyzxLW6kZSg/viewform?usp=sharing


※別途ZOOMのURLをお送りいたします。



■費用


無料


※どなたでもご参加可能です



■主催


株式会社オーテック


株式会社TENHO



■おすすめの方


・製造業でのDXの進め方がわからない方


・製造業でのDX推進をしているが、正しくできているかわからない方


・製造業でのDX推進に成功している企業の事例を聞いてみたい方



■連絡先


セミナー参加に関するご質問は、下記メールまでお送りください。


r.tsuchida@tenho7.jp


オンラインお申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYfhoLLayyc25o28ErcTBruYa4gEZtM5UX6UhyzxLW6kZSg/viewform?usp=sharing