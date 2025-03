『猫とドラゴン』×『サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーンを3月17日(月)より実施！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下「ドリコム」)のグループ会社の株式会社スタジオレックス(本社:東京都品川区、代表取締役社長:相見伸之介、以下「スタジオレックス」)は、新感覚スマホRPG『猫とドラゴン』において、2025年3月17日(月)より、『サンリオキャラクターズ』とのコラボキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

■『猫とドラゴン』× 『サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーン概要

『猫とドラゴン』に株式会社サンリオのハローキティ、シナモロール、ポチャッコ、クロミの4キャラクターが登場!

「コラボガチャ」には、下記のキャラクターが登場!

・URオーブ「アマテラス・ハローキティ」

・URオーブ「ツクヨミ・シナモロール」

・URオーブ「スサノオ・ポチャッコ」

イベント「大勧誘!スカウトラッシュ!」や「ログインボーナス」では下記のキャラクターが登場!

・URオーブ「カグツチ・クロミ」

さらにログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットが獲得できます。参加すればするほど、より多くのコラボガチャチケットを獲得できるので、この機会を逃さず、是非お楽しみください。

【コラボ開催期間】2025年3月17日(月)14:00 ~ 2025年4月2日(水)13:59 (17日間)

■コラボキャンペーン一覧

1.『サンリオキャラクターズ』コラボガチャ

URオーブ「アマテラス・ハローキティ」「ツクヨミ・シナモロール」「スサノオ・ポチャッコ」が獲得できるガチャが登場!

コラボ期間中、ログインやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットを獲得することができ、無料で単ガチャを引くこともできます。

<コラボガチャで獲得できるコラボ限定ユニット>

[ハローキティ]アマテラス(URオーブ)

※イラストは最終進化時のものです。

[シナモロール]ツクヨミ(URオーブ)

※イラストは最終進化時のものです。

[ポチャッコ]スサノオ(URオーブ)

※イラストは最終進化時のものです。

2.『サンリオキャラクターズ』のキャラクターが登場!「大勧誘!スカウトラッシュ」

期間限定イベント「大勧誘!スカウトラッシュ」に『サンリオキャラクターズ』のキャラクターが登場!

イベントに参加するとコラボ限定ユニットであるURオーブ「カグツチ・クロミ」やコラボガチャチケットなど、豪華報酬が獲得できます。

<開催期間>

3月17日(月)14:00 ~ 3月23日(日)23:59 (7日間)

<スカウトラッシュで獲得できるコラボユニット>

[クロミ]カグツチ(URオーブ)

※イラストは最終進化時のものです

3.コラボ記念ログインボーナス

期間中にアプリにログインすることでURオーブ「カグツチ・クロミ」やコラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できるログインボーナスを開催いたします。

4.コラボ記念ミッション

コラボ記念として特別なミッションを用意いたしました。

ミッションをクリアすることで、コラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できます。

5.召喚バトル報酬にコラボガチャチケット追加

コラボ期間後半は、1日3回の召喚バトルに参加するたびにコラボガチャチケットを獲得することができます。

<開催期間>

3月24日(月) 第2試合 ~ 4月2日(水)第1試合

【注意】

※本キャンペーンは都合により予告なく、キャンペーン期間、キャンペーン内容等が変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。

『猫とドラゴン』は、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるように、積極的なイベント運営に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

■今回登場するサンリオの4キャラクタープロフィール

『ハローキティ』は、生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。 身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。 明るくてやさしい女のコ。

『シナモロール』は遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。特技は、大きな耳をパタパタさせて、空を飛ぶこと。

『ポチャッコ』は好奇心旺盛でおっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。

『クロミ』は、黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。実はとっても乙女チックな女のコ。

公式ホームページ https://www.sanrio.co.jp/

■『猫とドラゴン』とは

「手軽だけど本格的なゲームをみんなと一緒に楽しみたい!」そんなオトナのワガママに答える、大人の協力バトルゲームです。

「オーブ」と「ドラゴン」の2種類のユニットを育成し、最大15vs15のギルドバトルで勝利を目指します。

■『猫とドラゴン』の概要

アプリ名

猫とドラゴン

提供元

studiorex Co., Ltd.

提供開始日

enza版:2019年4月3日

オリジナル版:2019年6月20日

Mobage版:2019年10月1日

Yahoo!Mobage版:2019年10月1日

GREE版:2019年12月11日

Android版:2020年7月1日

iOS版:2020年7月1日

ゲソてん版:2025年9月18日

ジャンル

協力バトルRPG

対応OS

Androidバージョン9.0以降

iOS14.0以降

※kindle関連端末非対応となります

公式サイト

https://official.nekodora.jp/

公式X(旧Twitter)

https://x.com/nekodragons

価格

基本プレイ無料(アプリ内課金有り)

ダウンロード

enza版

https://neko.enza.fun

オリジナル版

https://game.nekodora.jp

Mobage版

http://pf.mbga.jp/12026639/

Yahoo! Mobage版

http://yahoo-mbga.jp/game/12026639

GREE版

http://mpf.gree.jp/80144/

iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1511118477

Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.studiorex.nekodora

ゲソてん版

https://gesoten.com/games/game/9089

(C)studiorex Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650079

2025年3月17日

株式会社スタジオレックス