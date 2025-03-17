【新商品】食材がくっつきにくい、食器洗浄機で洗えるふっ素加工のキッチンバサミが新登場。
株式会社シービージャパン
左右の刃の根本を左図のように水平の位置に合わせ、前後に引くと外せます。
※取り付ける際は逆順で行って下さい。
分解すれば接合部に詰まった食材も隅々まで洗えます。
ホームページ :
https://cb-j.com/products/001-88/
オンラインストア :
https://cbj-store.com/products/cbj-378?_pos=1&_sid=274ed274f&_ss=r
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videos
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株式会社シービージャパン
【商品に関するお問い合わせ先】
様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区 代表取締役社長：樋口圭介）は、『洗いやすいキッチンバサミ』を2025年2月に発売致しました。
分解して食器洗浄機で洗える『洗いやすいキッチンバサミ』。
ウェーブとエンボス構造の刃で食材をしっかりキャッチして切れます。
外側にふっ素樹脂塗装加工を施しているので、食材を切るときにくっ付きにくいのも特徴です。
エンボスウェーブ刃で食材を逃さずカット
カットした食材の刃離れがよく、ストレス無くカット出来ます。
ボトルオープナー付き
「栓抜きが見つからない！」
いざという時にも便利なボトルオープナー付き。
ナッツクラッカー付き
落花生やくるみも割れるナッツクラッカー。
２つに分解出来る
左右の刃の根本を左図のように水平の位置に合わせ、前後に引くと外せます。
※取り付ける際は逆順で行って下さい。
簡単に分解出来るので、気になる刃と刃の接合部の汚れもすっきり洗えて衛生的。
食器洗浄機も使えます。
分解すれば接合部に詰まった食材も隅々まで洗えます。
製品情報
商品名/洗いやすいキッチンバサミ
価格/\1,100（税込）
サイズ/W211×D81×H15mm
重量/93g
主材質/
［刀身］ステンレス鋼（ふっ素樹脂塗装加工）
［ハンドル］ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
原産国/中国
ホームページ :
https://cb-j.com/products/001-88/
オンラインストア :
https://cbj-store.com/products/cbj-378?_pos=1&_sid=274ed274f&_ss=r
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株式会社シービージャパン
【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社シービージャパン 広報担当：脇田
電話：03-5888-1051 メールアドレス：t-wakita@cb-j.com