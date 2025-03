大阪初のドローンショー8日間連続開催！3月23日(日)「DRONE SHOW JAPAN PRESENTS STARMIRAGE IN OSAKA TEMMABASHI」開幕

株式会社ドローンショー・ジャパン

日本唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を開発し、国内ドローンショー実績No.1※ の株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:山本 雄貴、以下DSJ)は、2025年3月23日(日)から30日(日)までの8日間、川の駅はちけんや周辺(大阪市中央区北浜東)にて、観覧無料のドローンショーイベント『DRONE SHOW JAPAN PRESENTS STARMIRAGE IN OSAKA TEMMABASHI[ドローンショー・ジャパン・プレゼンツ・スターミラージュ・イン・オオサカ・テンマバシ]』(以下、本イベント)を開催いたします。

本イベントは2つの特別プログラム、日本初「PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS」、「大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー」をご用意し、開催期間の8日間は毎晩2公演を実施いたします。ご観覧は無料です。

※ 日本国内におけるドローンショー実施回数、案件数実績として、2025年3月時点DSJ調べ。

光が織りなす8日間、魅惑の天満橋ドローンショー!スターミラージュ開催概要

- イベント名DRONE SHOW JAPAN PRESENTS STARMIRAGE IN OSAKA TEMMABASHIドローンショー・ジャパン・プレゼンツ・スターミラージュ・イン・オオサカ・テンマバシ- 開催日2025年3月23日(日)~30日(日) 8日間連続開催![1st Stage] 18:35~[2nd Stage] 20:05~予定※雨天・強風等により、実施時間の変更または中止、コンテンツが変更になる可能性がございます。- メイン会場川の駅はちけんや周辺(大阪市中央区北浜東1-2 川の駅はちけんや)※ 京阪電車・OsakaMetro「天満橋」駅17・18番出口から徒歩3分- 観覧料無料- 主催株式会社ドローンショー・ジャパン- 後援大阪商工会議所- 協力株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ/特定非営利活動法人大阪水上安全協会/一般社団法人大阪水都安全情報センター/「八軒家浜」水辺のにぎわい創出事業事務局/京阪ホールディングス株式会社/京阪建物株式会社(OMM)/株式会社京阪流通システムズ/株式会社京阪ザ・ストア/株式会社ホテル京阪/大阪水上バス株式会社 ※順不同- WEBサイト(日本語版)https://droneshow.co.jp/starmirage_osaka/(https://droneshow.co.jp/starmirage_osaka/)(英語版)https://droneshow.co.jp/starmirage_osaka/en/(https://droneshow.co.jp/starmirage_osaka/en/)

2つの特別プログラムを用意し、開催期間の8日間は毎晩2公演を実施!

1.日本初のPEANUTSドローンショー! PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTSSTARMIRAGE IN OSAKA 2025:「PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS」イメージ

PEANUTSコミック誕生75周年を記念し、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツの仲間たちが、500機のドローンによって日本で初めて夜空に描かれます。1950年の連載開始以来、世界中で愛され続けるPEANUTSの世界観をドローンの最新テクノロジーで表現いたします。株式会社ソニー・ミュージックソリューションズが、日本国内のPEANUTSのエージェントである株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツとライセンス契約を締結し実現します。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

「ピーナッツ」75周年について

しあわせは...75年。1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

2.大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショーSTARMIRAGE IN OSAKA 2025:「大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー」イメージ

大阪・関西万博開催直前!公式キャラクター「ミャクミャク」も沢山登場するドローン500機によるスペシャルドローンショー。

<共催>公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

◆ タイムテーブル

A:PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS

B:大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー

※雨天・強風等により、実施時間の変更または中止、コンテンツが変更になる可能性がございます。◆ CREATORドローンショー企画・演出

株式会社ドローンショー・ジャパン

ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化し、実績数は国内で300回(2025年2月時点)を超える。

国内で唯一ドローンショー専用機体「DSJ MODEL-X」の開発・製造も行う国内最大手のドローンショー企業。

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博半年前をPRする「想像以上!が、万博だ。6 Months to go! スペシャルドローンショー(2024年10月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル

・WEB

https://droneshow.co.jp/

