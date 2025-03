人気キャラクターの商品を集めた『chara style(キャラスタイル) by Belle Maison』のポップアップショップを初開催 JR横浜駅に3月24日(月)から期間限定オープン

株式会社千趣会

株式会社千趣会(本社:大阪市 代表取締役社長:梶原健司 以下千趣会)の通販事業ベルメゾンは、『chara style(キャラスタイル) by Belle Maison』 のポップアップショップを2025年3月24日(月)から2025年4月7日(月)まで、JR横浜駅に出店します。

ベルメゾンが展開する「chara style(キャラスタイル)」では、人気キャラクターの商品を多数取り扱っています。今回のポップアップショップでは、その中から新生活に適したインテリア用品や生活雑貨、日常使いできるファッションアイテムなどを厳選し、販売します。

普段はカタログやオンラインでのみ取り扱っている人気キャラクターたちの商品を実際に手に取り、購入できる貴重な機会です。

【取り扱い商品例】 ※価格は全て税込。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)

商品名/おもちのような柔らかさの抱き枕<モチハグ/mochihug!> 「トムとジェリー」

価格/3,990~5,990円

商品名/【PEANUTS75周年】 ヴィンテージ風デザインの発泡プリントTシャツ 「スヌーピー」

価格/3,490円

(C)Moomin Characters (TM)

商品名/【80周年デザイン】切り替えデザインのビニール傘 「ムーミン」

価格/2,990円

(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU

商品名/のびのび枕カバー「Suicaのペンギン」

価格/1,790円

【ポップアップショップ限定 トムとジェリーグッズの販売】

トムとジェリーの誕生85周年を記念したデザインや、物語に登場するジェリーが大好きなチーズをモチーフにしたトートバッグ、タオルハンカチ等、ポップアップショップ限定の商品を販売します。

【店舗概要】

店舗名称 :chara style(キャラスタイル) by Belle Maison

出店場所 :JR東日本横浜駅中央北改札内JRE MALL Cafe前催事場

〒220-0011神奈川県横浜市西区高島2丁目16番1号

営業時間 :平日・土曜 11:00~21:00 日曜・祝日 11:00~20:00

※初日は13時開店 ※最終日は19時閉店 ※営業時間が変更になる可能性があります。

期 間 :2025年3月24日(月)~2025年4月7日(月)

商品展開 :インテリア用品、生活雑貨、ファッション商品など

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」(https://www.bellemaison.jp/)では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

ベルメゾン【公式】X(旧twitter):https://x.com/bellemaison_jp

ベルメゾン【公式】LINE: https://lin.ee/CApSbIr

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 0120-11-1000 (受付時間:9時~21時)

携帯電話からは06-7739-2888 ※通話料はお客様負担となります。

2025年に千趣会は創立70周年を迎えました。創業以来、女性に喜ばれる商品・サービスを開発し提供し続けてきた想いを胸に、これからもお客様の毎日に笑顔を届け、世の中をしあわせにする企業を目指してまいります。

