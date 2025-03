《新商品》THE_Bから春の訪れを感じる新メニューが登場！～桜をモチーフにした色鮮やかな季節限定「アサイーボウル」&「抹茶ラテ」～

株式会社エスモードアートSAKURA ACAI CUP(※中目黒店のみ販売。) CHIA MATCHA LATTE(※表参道と中目黒にて販売。) セットメニューSAKURA ACAI CUP × CHIA MATCHA LATTE(※中目黒店のみ販売。)

今年のお花見シーズンはTHE_Bから春満載の新商品が登場!テレビや雑誌で数多く取り上げられる東京NO.1アサイーボウルで有名なTHE_Bの春のアサイー商品「SAKURA ACAI CUP」に、桜の花と葉を想像させる春カラーのドリンク「CHIA MATCHA LATTE」。

春らしさ溢れる可愛らしい見た目に加え、美肌効果のあるアサイーや食物繊維が豊富なチアシードなどのスーパーフードを使用し、ヘルシーさも兼ね揃えた "THE_Bならでは" の要素にも注目!

ぜひ今年のお花見は、THE_B 春の新作メニューと一緒にお楽しみください。

◼︎SAKURA ACAI CUP

SAKURA ACAI CUP 1,200円(税込)※軽減税率適用

桜のクッキーや苺を添え、春のお花見仕様の限定アサイーカップ。白砂糖や人工甘味料不使用。アサイーやチアシードなどの栄養価の高いスーパーフードを材料に、自然素材を活かした味わいに。下のベースには、プチプチ食感も楽しめるラズベリー風味のチアシードで作られたチアプリンを使用。「甘いものを楽しみたいけれど、健康も意識したい。」そんな気持ちに寄り添うギルトフリーなスイーツとなっております。

ちょうどいいボリューム感で片手で楽しめるカップスタイルなのもおすすめポイント。

目黒川沿いの桜並木を食べ歩きしながら、美味しくヘルシーなひとときを過ごしてみては?

◼︎CHIA MATCHA LATTE

CHIA MATCHA LATTE 1,000円(税込)※軽減税率適用

ほんのり淡いピンクと緑で春の桜をイメージした季節限定ドリンク。厳選した有機抹茶で作られた濃厚な抹茶クリームと甘酸っぱいラズベリー風味のチアシードプリンの絶妙な組み合わせは、他では味わうことのできない新感覚の美味しさ。お花見気分を盛り上げるビジュアルで、SNS映えも間違いなし。

【商品概要】

1.商 品 名:SAKURA ACAI CUP ※テイクアウトのみ

価 格: 1200円(消費税込み)※軽減税率適用

販売期間: 2025年3月18日(火)~4月14日(月)の限定販売

販売店舗:中目黒店のみ

2.商 品 名:CHIA MATCHA LATTE ※イートイン・テイクアウト・UBEREATS

価 格: 1000円(消費税込み)※軽減税率適用

販売期間: 2025年3月18日(火)~4月14日(月)の限定販売

販売店舗:表参道店・中目黒店

3.商 品 名:SAKURA ACAI CUP × CHIA MATCHA LATTE 2点セット ※テイクアウトのみ

価 格: 2000円(消費税込み)※軽減税率適用

販売期間: 2025年3月18日(火)~4月14日(月)の限定販売

販売店舗:中目黒店のみ

【店舗紹介】

-表参道店-

所在地 :〒107-0062 東京都港区南青山5丁目10-2 第2九曜ビル 1F

営業時間:10:00~19:30 (LO19:00)

Tel: 03-6805-0587(#)

-中目黒店-

所在地 :〒153-0051東京都目黒区上目黒1丁目16-6 ナチュラルスクエアビル1F

営業時間:10:00~19:30 (LO19:00)

Tel: 03-6303-0882(#)

THE_B

The Better choice for the Best life.

最高な人生のために、今ある選択肢からより良い選択を。

THE_Bは、私たちをとりまく地球環境や社会、そしてかけがえのない自分自身にとって

良い選択、ライフスタイルを提案するコンセプトショップです。

取り扱っている商品はヴィーガンやスーパーフードを使用したサラダボウルやスムージー、フルーツボウルをメインに健康と環境を考えたメニューをご用意しています。

他にも、Stojoとのコラボエコカップやランチボックスなどのサステナブルアイテムなどの物販も幅広く展開しています。