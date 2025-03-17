光文社のファッション誌『VERY』が本格的にYouTubeチャンネルをスタート！

株式会社光文社『雑誌VERY公式チャンネル』は3月17日（月）17:00にローンチ！https://www.youtube.com/@雑誌VERY公式チャンネル(https://www.youtube.com/@%E9%9B%91%E8%AA%8CVERY%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)

株式会社光文社（所在地：東京都文京区 代表取締役：巴 一寿）が毎月７日に発行する月刊誌『VERY』（編集長：羽城麻子 Webサイト：https://veryweb.jp/ ）は、ターゲットメディアとしてファンとの出会いの場を一層広げていくため、3月17日（月）17:00に『雑誌VERY公式チャンネル』を本格スタートいたします。

見どころは、『VERY』編集部のリアルな日常が溢れる企画

（撮影／黒沼 諭〈aosora〉 ヘア・メーク／Dai Michishita〈Sun and Soil.〉 スタイリング／二見綾子）

『VERY』は誌面・web・インスタグラムなどを通じて若い子育て世代にアプローチするファッションライフスタイルメディア。YouTubeでは、「VERYスタッフのファッションチェック」、「編集者のWhat’s in my BAG?」など、普段は裏方として『VERY』を支えるスタッフの私服や私物紹介のほか、「笹川友里さん×只友謙也さんのメークルームTALK」「業界人のお仕事密着」など、美容やドキュメンタリー企画も配信予定。多くのママスタッフが関わっている『VERY』だからこその視点で、オシャレやコスメ情報を発信していきます。

■YouTube https://www.youtube.com/@雑誌VERY公式チャンネル(https://www.youtube.com/@%E9%9B%91%E8%AA%8CVERY%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)

■月刊誌VERY

1995年創刊、毎月7日発行。20代～40代のママたちに向け、ファッション、美容、子育てに関する情報を発信。2025年で創刊30周年。

公式ウェブサイト：https://veryweb.jp/

■株式会社 光文社

本社所在地：東京都文京区

代表取締役：巴 一寿

事業内容： 出版、ライツ、その他

設立： 1945年

HP：https://www.kobunsha.com/