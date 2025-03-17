3月17日(月)発売「週刊ビッグコミックスピリッツ」16号の表紙・巻頭グラビアに、にじさんじ所属VTuber・星川サラが登場！ QUOカード＆直筆メッセージ入りチェキのプレゼントも！
株式会社小学館
(C)ANYCOLOR, Inc. 撮影／石田 潤
小学館の週刊青年漫画誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」3月17日(月)発売の16号にて、表紙&巻頭グラビアに、人気バーチャルライバーグループにじさんじ所属のVTuber・星川サラさんが登場いたします。また本誌では星川サラさんの写真を使用した特製QUOカード（100名様）と直筆メッセージ入りチェキ（5名様）のプレゼント企画を実施いたします。
(C)ANYCOLOR, Inc. 撮影／石田 潤
■星川サラさんからのコメント
☆撮影を終えて―――
「普段なかなか機会が無いので、色んな場所で可愛い写真を撮ってもらえて、すっっごく楽しかったです！」
■商品概要
「週刊ビッグコミックスピリッツ」16号
発売日：3月17日（月）
価格：510円（税込）
発行：小学館
全国の書店、コンビニエンスストアにて
◆週刊ビッグコミックスピリッツ公式サイト
https://bigcomicbros.net/spirits/
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