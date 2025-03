K-POPアイドルのPOP UP SHOPが期間限定で福岡にて開催！『K-POP STUDIO』

株式会社オリグレス

記憶に残る非日常を創るエンタメ総合商社、株式会社オリグレス(本社:東京都品川区、代表取締役社長:吉武優)は、2025年3月20日(木・祝)~30日(日)の11日間限定でJR博多シティ(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1)にて開催される「KOREA POP UP STUDIO prodused by ARNE」内で、POP UP SHOP【K-POP STUDIO】を企画・運営いたします。K-POP STUDIOでは、JAEJOONG(ジェジュン)がプロデュースした初のガールズグループとして2024年10月にデビューした「SAY MY NAME」や世界的に活躍するボーイズグループBTSなど、今話題のK-POPグループのグッズを販売します。

さらに、「SAY MY NAME」のグッズを購入すると特典で後日福岡にて開催されるグリーティングイベントへの参加券がもらえます。

※グリーティングイベントの詳細は本リリース下部で記載

■ K-POP STUDIO概要

会場:アミュエスト1階POP UP STAGE

住所:福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

実施期間:2025年3月20日(木・祝)~3月30日(日)(11日間)

営業時間:10:00~20:00(変更の可能性あり)

※本イベントの内容は予告なく変更・中止になる可能性があります。

イベントお客様お問い合わせ窓口

koreapopupstudio@origress.com

■取り扱い商品例

・「SAY MY NAME」アクリルキーホルダー各種 \800(税込)

・「SAY MY NAME」クリアファイル \600(税込)

(C)iNKODE Entertainment

・BTS 3x3 CUBE_Proof \4,950(税込)

・BTS Mini Keyring Cube_PERSONA各種 \3,740(税込)

(C) BIGHT MUSIC & HYBE.All Rights Reserved.

※グッズは一例です。内容は予告なく変更になる可能性がございます。

■「SAY MY NAME」グッズ販売特典 グリーティングイベント詳細

K-POP STUDIOで「SAY MY NAME」のグッズを3,000円(税込)以上ご購入のお客様を対象に、4月に福岡県内某所で行われる「SAY MY NAME」とのシークレットグリーティングイベントに参加できる整理券を配布いたします。詳細は後日発表いたします。

※応募状況によっては抽選となる場合がございます。応募方法など詳細は店頭ポスターでご確認いただくか、店舗スタッフまでお問い合わせください。

※本券のトラブルに関して、一切の責任を負いかねます。

※グリーティングイベントの詳細は参加者に個別にご連絡いたします。

※グリーティングイベントはメンバー全員の参加を予定しておりますが、事情により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

(C)iNKODE Entertainment

■株式会社オリグレス

代表取締役社長:吉武優

所在地:東京都品川区西五反田1-27-5 VORT五反田ビル3F

創業日:2021年4月

資本金:6億5000万円(資本準備金含む)

事業内容:記憶に残る非日常を創るエンタメ総合商社。施設への集客支援SaaS開発・運営、外部企業と提携したパスシリーズの展開、IP活用プロデュース事業などを展開。

公式サイト:https://origress.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社オリグレス イベント企画

TEL:03-6687-2986

MAIL:koreapopupstudio@origress.com