日本アカデミー賞 最優秀作品賞受賞！異例の大ヒット時代劇コメディ映画『侍タイムスリッパー』が3月21日（金）よりJ:COM STREAMで配信スタート！安田淳一監督×キャストの特別座談会もWeb公開！

JCOM株式会社

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木陽一）の動画配信サービス「J:COM STREAM」では、異例の大ヒット時代劇コメディ映画『侍タイムスリッパー』を2025年3月21日（金）より見放題で配信開始いたします。また、Webマガジン「J:magazine!」で安田淳一監督×キャストの特別座談会の模様を公開いたします。

(C)2024 Samurai Time Slipper. All Rights Reserved.

▶視聴ページ

https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00525090?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00525090?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_250317_samutai_detail)

『侍タイムスリッパー』は安田淳一監督の長編映画第三弾となる作品で、幕末の会津藩士・高坂新左衛門が現代の時代劇撮影所にタイムスリップし、斬られ役として第二の人生に奮闘する姿を描いた時代劇コメディ映画です。

第48回日本アカデミー賞で最優秀作品賞受賞！

本作は2024年8月、たった1館での上映からスタートし、口コミを追い風に300館以上で拡大公開され、異例の大ヒットを記録。このたび第48回日本アカデミー賞で最優秀作品賞、最優秀編集賞（安田淳一）を受賞する快挙を達成しました。

この話題作をぜひ、J:COM STREAMでお楽しみください。

Webマガジン「J:magazine!」で安田監督×キャストの特別座談会を公開

安田淳一監督、山口馬木也さん、冨家ノリマサさんの特別座談会の模様を2025年3月17日（月）より「J:magazine!」でお届けします。そのほか関連コラムも順次公開予定ですので、お楽しみに！

▶ 安田監督×山口馬木也さん×冨家ノリマサさん特別座談会ページ（前編）

https://jmagazine.myjcom.jp/category/movie/post000501/(https://jmagazine.myjcom.jp/category/movie/post000501/?utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_20250317_movie-post000501)

右から安田淳一監督、山口馬木也さん、冨家ノリマサさん

【配信概要】

■タイトル

『侍タイムスリッパー』

2024年8月17日劇場公開／131分／日本

■配信日

2025年3月21日（金）よりJ:COM STREAM 見放題にて配信※

視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00525090?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00525090?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_250317_samutai_detail)

■スタッフ

監督・脚本・撮影・照明・編集・他：安田淳一

■キャスト

山口馬木也、冨家ノリマサ、沙倉ゆうの、峰 蘭太郎、庄野崎謙、紅 萬子

■ストーリー

時は幕末、京の夜。会津藩士高坂新左衛門は暗闇に身を潜めていた。「長州藩士を討て」と家老じきじきの密命である。名乗り合い両者が刃を交えた刹那、落雷が轟いた。やがて眼を覚ますと、そこは現代の時代劇撮影所。新左衛門は行く先々で騒ぎを起こしながら、守ろうとした江戸幕府がとうの昔に滅んだと知り愕然となる。一度は死を覚悟したものの心優しい人々に助けられ、少しずつ元気を取り戻していく。やがて「我が身を立てられるのはこれのみ」と刀を握り締め、新左衛門は磨き上げた剣の腕だけを頼りに「斬られ役」として生きていくため撮影所の門を叩くのであった。

※旧型TVチューナーをご利用の方は、最新チューナーに交換いただくことでご視聴いただけます。

▶最新チューナーへの交換について、詳しくはこちら(https://www.jcom.co.jp/campaign/charge_free/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_chargefree&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

＜J:COM STREAM について＞

「J:COM STREAM」は、J:COMが提供する動画配信サービスです。人気のアニメ・国内外の映画やドラマ、さらにTELASA・Paramount＋の作品など、多彩なコンテンツを提供しています。

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