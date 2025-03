【SEプラス】3/30 Jリーグ栃木SC 対 栃木シティ戦にて100席分の観戦チケットを無料提供

株式会社SEプラス

IT人材教育会社である株式会社SEプラス(所在地:東京都千代田区、代表取締役:村田 斉、以下「SEプラス」)は、オフィシャルパートナーとしてDX支援を行う株式会社栃木サッカークラブ(本社:栃木県宇都宮市、代表取締役社長:橋本大輔、以下「栃木SC」)と共同で2025年3月30日(日)明治安田J3リーグ 第7節 栃木SC 対 栃木シティ戦にて、SEプラス応援シートとして100席分の無料席を設置いたします。ご希望の方は以下フォームよりお申込みいただけます。

※お申込みフォーム:https://form.run/@20250330-seplus(https://form.run/@20250330-seplus)

■企画の背景

当社では2021年より、栃木SCのオフィシャルパートナーとして、クラブスタッフのITスキル強化および、所属選手のITリテラシー向上に向けた支援を行っております。これまで、栃木SC矢野貴章選手のITパスポート試験学習の支援や、選手に向けたAIを使ったゲーム制作体験講座の実施など、ITの学びとなる様々な取り組みを行ってまいりました。

そしてこのたび、IT教育支援だけでなく、栃木SCの試合を栃木SCやサポーターの方々と共に盛り上げることができればと考え、応援シート設置企画に協賛することといたしました。

■企画詳細

●対象試合:

2025年3月30日(日)

2025明治安田J3リーグ 第7節 14:00キックオフ 栃木SC VS 栃木シティ

●席種:メインS指定席下層・上層

●合計受付席数:100席

●お一人様お申込上限席数:4席まで

※1申込につき4席が上限となります

※予定以上の枚数のお申込みはご遠慮ください

●お申込み方法:

こちらのURLから必要事項をご記入いただきお申込みをお願いいたします。

※お申込み数が予定数に達し次第締切となりますのでご了承ください。

▼お申込みフォームはこちら

https://form.run/@20250330-seplus

●お申込み受付期間:3月17日(月) ~ 3月21日(金)18:00迄

※先着順にて受付、定員に達し次第締め切りとなりますので予めご了承ください。

●招待チケット発券手続きについて

先着順での受付となります。

お申込み後(2-3営業日内)にメール・SMSにて招待チケットのご案内が届いた方はそちらの案内に従い、招待QRチケットの発券手続きをお願いいたします。試合当日は、スタジアム入場ゲートで招待QRチケットをかざしてご入場いただけます。

※招待QRチケット発券には、JリーグIDでのログインまたは無料会員登録が必要です。

●その他

本企画でご提供するチケットの、他の方への譲渡(有料無料問わず)はお控えください。

■SEプラス e&TS Div. Manager 山田裕輔 コメント

このたび、明治安田J3リーグ 第7節 栃木SC 対 栃木シティ戦にてSEプラス応援シートを用意することに決定いたしました。

Jリーグという舞台で行われる初の栃木ダービーをぜひお楽しみください。そして我々のパートナークラブである栃木SCをカンセキスタジアムで全力応援しましょう!!全員戦力!頑張れ栃木SC!!

■株式会社栃木サッカークラブ

設立:2006年6月

代表取締役社長:橋本大輔

所在地:栃木県宇都宮市二番町1-7

資本金:3億1537万5000円

会社URL:https://www.tochigisc.jp/

事業:プロサッカーチームの運営、サッカースクール事業等

■株式会社SEプラス 会社概要

社名:株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号:03-6685-5420

資本金:1,750万円(東証スタンダード上場SEH&I 100%出資)

URL:https://www.seplus.jp/

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation

IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の2つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」やIT特化型定額制研修サービス「SEカレッジ」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か?”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。