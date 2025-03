DA PUMP、MAX、SPEEDなどを人気スターを輩出した沖縄アクターズスクールの卒業生と次世代スター Neil、B.B.WAVES、DIG IT!DIG IT!ONEが送る最後の復活祭を開催!!

株式会社沖縄アクターズスクール

伝説のステージが日本武道館に甦る! 総勢80名が織りなす圧巻のパフォーマンスで5,000人が熱狂!

2025年3月16日(日)、**TOKYO MX 開局30周年記念MXまつり リトルユニバースオキナワ presents『沖縄アクターズスクール完全復活祭』**が日本武道館にて開催されました。故マキノ正幸氏への追悼の意を込め、総勢12組・80名のアーティストが一堂に会し、伝説のスクールの歴史を刻むステージが蘇りました。

MAX「Ride on Time」

デビュー30周年を迎えるMAXは、「Ride on Time」を披露。圧倒的なパフォーマンスと息の合ったダンスで観客を魅了し、武道館を歓喜の渦に包み込みました。

KENZO × 銀次郎 × 353名のキッズダンサー - 「U.S.A.」で武道館が揺れた!

今回のキッズダンサーコラボ企画では、DA PUMPのKENZOとTikTokスター銀次郎がタッグを組み、応募者殺到の末選ばれた353名のキッズダンサーと共に「U.S.A.」を披露! 圧巻のスケールで繰り広げられたダンスパフォーマンスに、会場全体が一体となって盛り上がりました。

島袋寛子「Bright Daylight」

透き通る歌声と力強いパフォーマンスが際立った島袋寛子の「Bright Daylight」。ステージ全体が温かい光に包まれ、観客を感動させました。

知念里奈 × Neil - 「This is Me」で見せた圧巻のハーモニー

さらに、知念里奈とNeilの新旧アクターズ初の本格的コラボで披露された「This is Me」では、二人の繊細で力強い歌声が響き渡り、観客は息を呑むほどの感動を味わいました。

アクターズスクールの未来へ - 新生スターの誕生輝叶 - 「For Love」でドラマチックなデビュー!

故マキノ正幸氏とJohnny Tairaが最後に送り出した逸材「輝叶(ききょう)」が、ドラマ『フォレスト』のオープニング曲「For Love」を有観客で初披露。その澄んだ歌声とエモーショナルなパフォーマンスに、武道館は静かに聴き入るひとときとなりました。

AKINA「Believe」

AKINAは「Believe」を熱唱し、情熱的な歌声とダンスで観客の心を掴みました。

Neil - 13歳が魅せたピュアな歌声「First Love Story」

新生アクターズスクールから登場したNeilは、新曲「First Love Story」を披露。13歳とは思えない表現力と伸びやかな歌声が観客の心を打ち、甘酸っぱい青春の感動が広がりました。

豪華アーティストによる熱いパフォーマンス!B.B.WAVES - デビュー曲「Funkify You」で会場をファンキーに!

33名のパワフルなパフォーマンスでデビューを飾ったB.B.WAVESは、デビュー曲「Funkify You」で観客を一気に引き込みました。タイトなダンスと圧巻のコーラスワークが融合し、まさに“ファンキー”なステージを展開。さらに卒業生MAXの「Tacata」やSPEEDの「Body & Soul」など、バラエティ豊かなセットリストで武道館を沸かせました。

DIG IT! DIG IT!ONE「SUPER HERO」

初のオリジナルソングである「SUPER HERO」を結人熱唱。平均年齢12歳の小さなバンドとは思えないくらいのエネルギーを爆発させ、日本武道館という特大の会場を盛り上げました。

B.B.MASTER「TAKE OFF」

B.B.MASTERは「TAKE OFF」を披露し、当時を彷彿とさせるアクターズらしいエネルギーあふれるステージングで武道館を魅了しました。

YUKINARI / SHINOBU「We Can't Stop The Music」

息の合ったコンビネーションで「We Can't Stop The Music」を披露し、会場を最高のダンス空間へと変えました。

DA PUMP「U.S.A.」

ミュージックビデオのYouTube再生回数が1億8千万回を超えるなど社会現象になった「U.S.A.」を披露すると会場のボルテージは最高潮に。

牧野アンナ「Love Songを探して」

自身のデビュー曲でドラゴンクエストIIのメッセージソング「Love Songを探して」を38年ぶりに披露。初の日本武道館の舞台を教え子たちに負けないパフォーマンスを魅せて盛り上げた。

映画『STEP OUT にーにーのニライカナイ』の紹介と堤幸彦監督の登壇

映画『STEP OUT にーにーのニライカナイ』の紹介のため、堤幸彦監督が登壇。主演・仲間由紀恵との黄金タッグが再び実現した本作の魅力を語り、会場のファンから大きな拍手が送られました。沖縄アクターズスクールからオーディションを勝ち抜いて出演したSoul、又吉伶音もステージに登場し、映画の舞台裏や見どころを熱く語りました。

『STEP OUT にーにーのニライカナイ』

2000年からスタートした『TRICK』シリーズや2011年の舞台「テンペスト」など、多くの作品で監督×主演を務めてきた黄金タッグ、堤幸彦監督×仲間由紀恵が約10年ぶりに監督、主演を務めた映画『STEP OUT にーにーのニライカナイ』。主演・仲間由紀恵の故郷である沖縄を舞台に、堤幸彦監督が地元出身の映画監督・平一紘を共同監督に迎え、オール沖縄ロケで撮影された本作。ダンスを通して少年の挑戦と成長、そして家族の絆を描くヒューマンドラマ。

フィナーレ - 伝説はこれからも続く!

ラストナンバーは、全出演者が集結して「Happy Together」を大合唱。感謝と未来への希望を込めたパフォーマンスで、感動のフィナーレを迎えました。沖縄アクターズスクールは、この復活祭を通じて新たなステージへと歩みを進めます。そして、2025年10月13日[月・祝]にはMAXとB.B.WAVESによる沖縄コンサートが決定! さらなる展開に期待していて下さい!

<告知情報>

●MAXとB.B.WAVES(沖縄アクターズスクール)・・・MAXの30周年を記念して2025年10月13日[月・祝]に「MAX 30th LIVE CONTACT 2025 Ways To Go ~Come on B.B.WAVES~」を沖縄コンベンションセンターにてB.B.WAVESと共同開催予定

●Neil・・・3月5日に3rdデジタルシングル「First Love Story」を配信リリース。今作は、13歳が描く甘酸っぱい恋愛と、春に相応しい明るいポップサウンドが印象的な楽曲。また、MVもリリース当日にあわせて公開。

リリース情報

3rd Digital Single

2025.03.05(Wed)Release

「First Love Story」

●B.B.WAVES・・・3月16日(日)にデビュー。デビュー曲「FunkifyYou」を初の日本武道館ステージと同じ、3月16日(日)にリリース。総勢52人の音楽とパフォーマンスで、見る&聴く人をFunkifyさせちゃう(超ファンキーにさせる)渾身の1曲。

𝐁.𝐁.𝐖𝐀𝐕𝐄𝐒 𝐃𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞

「𝐅𝐮𝐧𝐤𝐢𝐟𝐲 𝐘𝐨𝐮」

𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓.𝟑.𝟏𝟔 𝐒𝐔𝐍

●アクターズ全盛期を築き上げた2人、故マキノ正幸×Johnny Taira

2人がタッグを組んで世に送り出した最後の逸材"輝叶"が

ドラマ『フォレスト』オープニング曲「For Love」を有観客で初披露。

●リリース情報

3rd Digital Single

2025.02.05 Release

「For Love」

ABCテレビ・テレビ朝日系列ドラマ『フォレスト』オープニング曲

●「沖縄アクターズスクールがDA PUMP ISSAやMAX、島袋寛子、知念里奈、牧野アンナ、新生B.B.WAVESなど新旧メンバーが出演する動画コンテンツにてauと連携配信!」

~沖縄アクターズスクール 完全復活祭の裏側や出演者の想いを動画コンテンツとして配信~

2025 年1 月7日から、株式会社株式会社沖縄アクターズスクール(本社:沖縄県那覇市、代表取締役社長 CEO:牧野彰宏、以下 アクターズスクール)はKDDI 株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:高橋 誠、以下 KDDI)に協力頂き、動画コンテンツ「ACTORS SPIRITS~世代を超えて叶えたい夢~Supported by au」を配信開始します。



新旧アクターズスクールのつながりとともに、これからの世界の舞台へのチャレンジを知っていただくことをコンセプトに、2025 年3 月16 日に日本武道館で開催される「沖縄アクターズスクール完全復活祭」の盛り上げや裏側にフォーカスした内容のコンテンツです。



■「ACTORS SPIRITS~世代を超えて叶えたい夢~ Supported by au」概要

ティザー動画

https://youtu.be/F50KsZBQotM



1. 配信日時

2025 年1 月7 日配信開始(以降、毎週月曜日~金曜日午前9 時頃に配信予定)

2.

動画コンテンツ「ACTORS SPIRITS~世代を超えて叶えたい夢~Supported by au」特設ページURL

https://camp.auone.jp/campaign/93db9a9b570fb326ff0af9e0



3.配信アカウント

Instagram 公式アカウント: https://www.instagram.com/actors_school1983/

TikTok 公式アカウント:https://www.tiktok.com/@actors_school1983?_t=ZS-8spemfeYlb5&_r=1(https://www.tiktok.com/@actors_school1983?_t=ZS-8spemfeYlb5&_r=1)

X 公式アカウント: https://x.com/actors1983

YouTube 公式アカウント: https://www.youtube.com/@o-actors/playlists

●《冠パートナー「Little Universe OKINAWA」とは》

2024年4月29日(月)に沖縄県豊見城市の大型商業施設「イーアス沖縄豊崎」内にグランドオープンした新感覚ハイブリッドエンタメ施設。那覇空港から南に約5kmに位置し、屋内型テーマパークで天候に左右されずに楽しめます。

施設内には首里城を中心とした琉球王朝エリアや1980年代の東京・麻布十番を舞台としたレトロ東京エリアのミニチュアが展示され、精密に作られた動くミニチュアを楽しめます。また最新鋭の3Dスキャナーで自身のアバターをスマートフォン上に保存、しARとして操作しながら楽しむ遊びも人気。さらには沖縄の歴史を表現した壮大なプロジェクションマッピングなど「楽しみ方、無限大」のアソビが体験できます。

琉球王朝エリア

3Dスキャンで自身のアバターを作成

「Little Universe OKINAWA」施設情報

施設名称:Little Universe OKINAWA(リトルユニバース オキナワ)

所在地:沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎アクアリウム棟3階

営業時間:平日 11:00~20:00

土日祝 10:00~20:00 ※最終受付19:00

定休日:年中無休

施設公式サイト・SNS:

ホームページ▷ https://www.little-universe.com

Instagram▷ https://www.instagram.com/littleuniverse_okinawa/?hl=ja

X▷ https://twitter.com/Little_0429

入場料:

※税込価格。3歳以下入場無料。

※小人のみでの入場は不可で18歳以上の同伴が必要。

お問い合わせ:コールセンター 0570-098-333

https://www.little-universe.com/contact.html

〈運営会社概要〉

会社名:株式会社リトルユニバース[株式会社アイム・ユニバース]

事業:Little Universe OKINAWAの運営

代表取締役:藍川眞樹

《沖縄アクターズスクールとは》

DA PUMP、MAX、SPEED、三浦大知など数々のスターを送り出してきた沖縄アクターズスクール。

2022 年 10 月に行われた「沖縄アクターズスクール大復活祭」の本番終了後、三浦大知の発言「沖縄アクターズスクールを継承して欲しい、絶対残すべき」の言葉をきっかけに牧野アンナが再始動することを決意。翌年 1 月、新法人を設立、4 月「NEW B.B.WAVES オーディションの開催、49 名による新たな B.B.WAVES jr.が誕生。

5 月レッスンを開始、7 月、沖縄テレビ放送にてレギュラー番組「アクターズ Tune!」を開始。また、テレビのみならずメディアを取り巻く時代の、Instagram・TikTok・YouTube といった SNS を活用しての情報発信も積極的展開している。2023 年 11 月 19 日、沖縄市民会館 B.B.WAVES jr. 1st Concert「THE START」を皮切りに、2024 年 5 月 5日沖縄コンベンションセンター劇場棟にて B.B.WAVES & jr. 2nd CONCERT 「THE BLAST」 昼夜 2 回公演を開催、歌とダンスだけでない BAND 結成や、誰も予想しなかった新たなジャンルへの挑戦を見せつけた。

また海外・タイで行われた JAPAN EXPO にも選抜メンバーが進出し、再始動から 1 年足らず、立て続けに息をのむような目まぐるしい展開を行っている。そして、2ndコンサートの最後には2025 年 3 月、27 年ぶりとなる日本武道館での「沖縄アクターズスクール完全復活祭」の開催が発表した。

