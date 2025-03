第5回サステナブル ファッション EXPOファッションワールド東京(春)2025に、タイ・パビリオンが出展。

タイ国大使館商務参事官事務所

今年のタイ・パビリオンは環境に配慮した事業を行い、商務省国際貿易振興局(DITP)により選考されたタイのテキスタイル・アパレル・バッグ・ファッションアクセサリー企業が24社出展いたします。

タイ国ではグリーン・エコノミー(Green Economy)推進を国家の目標として掲げ、環境と天然資源の保全、国連が採択するSDGsをはじめとする世界的な潮流への適合を通じた持続的かつ普遍的な開発が可能となる国家水準への引き上げ、生物資源や文化の多様性の活用を目指しています。

是非タイパビリオンへお越しください。

-開催概要 -

名称:FaW TOKYO (ファッション ワールド 東京)春 サステナブル ファッション EXPO

日時:2025年3月26日(水)~28日(金) 10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト 南 4ホール

ブース番号:S30-32, S32-32 (タイ・パビリオン)

タイ企業出展社情報:https://thaisourcing.jp/fwt/

- タイ・パビリオン出展社 -

AS WORLD TRADING&MARKETING CO.,LTD (SIVAREE Brand)/ BCL 2002 CO., LTD. (PERMA)/ Best Buttons (Thailand) Co.LTD (ATIPA)/ CHIEM PATANA TEXTILES CO., LTD. (TOWER BRAND & CHIEM PATANA)/ Futuretex Co., Ltd./ Ekko Products Co., Ltd. (ekko)/ GEP Spinning (FILAGEN)/ Green Care Co., Ltd./ Hako Store Co.,Ltd. (Hadara Healthy Bag)/ KAIKA CO., LTD. (Kaika)/ NAT CRAFT Iimited partnership (MOHHOMPHRAE)/ Nattanun Design Co.,Ltd (NATTHANUN)/ NEYAA Ltd., Part. (pharata)/ ORIENTAL GARMENT CO., LTD./ Penn Asia Co., Ltd. (Drydye)/ PIYASILA Co.,Ltd (HEMP&TEXTILE)/ RING CO.,LTD.(ELEGANZA)/ S.P. BROTHER CO., LTD/SMITHI JEWELRY CO.,LTD. (PONK SMITHI)/ THAI NUM CHOKE TEXTILE CO., LTD./ THAIVETRO CO.,LTD/Theparerg Co., Ltd. (Garment)/ Triple Pim Co.,Ltd. (The ReMaker)/ WORLD KNITTING TEXTILES COMPANY LIMITED

タイ・パビリオンについてのお問合せ

タイ国大使館商務参事官事務所

〒102-0083

東京都千代田区麴町5-4セタニビル6F

Tel: 03-3221-9482

E-mail: thaitctokyo@thaitrade.jp

*尚、本イベントはビジネス向けの展示会となります。

詳しくは、主催者サイトをご確認ください。

https://www.fashion-tokyo.jp/spring/ja-jp.html