レイコップ株式会社は、“スローエイジング”を実現するウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」を発表し、3月17日よりサプリメントを発売開始。

レイコップ株式会社

レイコップ株式会社(本社:東京都千代田区、Founder & CEO:Dr. マイケル・リー)は、

「For Your Better Quality of Life ~人々の日常生活をより豊かに健康にする~」をスローガン

に、高齢化が進む現代社会において「スローエイジング」をサポートするウェルネスブランド

「Dr. MiCHAEL」を発表し、サプリメントの販売開始いたします。

ブランド開発背景

Dr. MiCHAEL KV1

Dr. MiCHAELは、医師であり企業家であるDr. マイケル・リーが「老化の速度は緩やかにすることができる」という視点のもとに立ち上げたブランドです。

老化は避けることができないですが、ライフスタイルの改善によってその速度を遅らせることはできます。研究によると、人体内の生体時計は速くて2.5倍、遅くて0.5倍の速度で進むことが判明しています。Dr. MiCHAELは、この「スローエイジング」に着目し、臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用した商品を提供することで、慢性疾患を予防し、日本人の健康寿命を伸ばすことを目指します。

ブランドミッション

1.最新の臨床データ・トレンドに基づいた商品開発

レイコップはこれまで、アレルギー疾患を予防し、日常生活を豊かにする機能を備えた家電製品を通じて、清潔で健康的な生活環境を提供してきました。今回の新ブランドでは、医者である経験から臨床データ・健康トレンドに基づいて、人への効果が実証された成分を使用し、商品開発しています。

2.日本人のライフスタイルに合わせた独自処方

多忙な現代人でも無理なく習慣化できる処方を考えました。日本人の食事量を考慮し、成分配合量を決めているため、不足しがちな栄養素を効率的に補うことができます。

3.スローエイジングサポート

健康に関する情報が溢れる中、何を選べば良いか迷う時代。Dr. MiCHAELは、そのような混乱を解消し、最新の臨床エビデンスに基づいた最適な方針と処方で、あなたの持続可能で楽しい暮らしをサポートします。

新商品のご紹介

Dr. MiCHAEL KV2Dr. MiCHAEL サプリメントオプティマムビタミン

NAD+の前駆体であるNMNとヒアルロン酸を100mgずつリッチに配合。

22種類の必須ビタミン・ミネラルをバランスよく配合し、オーバードーズなしで健康を維持。

価格:定期購入 \5,950(税込)/ 単品購入 \7,000(税込)

内容量:120粒入

5種の植物性ヴィーガンプロテイン

大豆・ヘンプ・ピー・玄米・ソラマメの5種類の植物性プロテインを独自配合。

40歳を過ぎると減少するタンパク質を効率よく補い、健康的な体作りをサポート。

価格:定期購入:\5,525(税込)/ 単品購入 \6,500(税込)

内容量:600g入

グラスフェッド コラーゲンペプチド

牧草のみで育った牛由来のコラーゲンを贅沢に使用し、低分子ペプチド化。

18種類のアミノ酸を含み、肌・髪・骨の健康を内側からサポート。

価格:定期購入 \4,675(税込)/ 単品購入 \5,500(税込)

内容量:300g入

メモリー オメガ3

国内トップクラスの品質を誇る、国産DHA・EPAを100%使用。

クルミエキスも配合し、思考のクリアさと健康維持をサポート。

価格:定期購入 \4,250(税込)/ 単品購入 \5,000(税込)

内容量:120粒入

クレアチン

厳選されたクレアチンモノハイドレートとベタインを配合し、運動パフォーマンス向上やトレーニング効果をサポート。

価格:定期購入 \4,675(税込)/ 単品購入 \5,500(税込)

内容量:120粒入

グッドナイト

GABA、L-Serine、Lafumaを独自配合し、日々のストレス軽減と上質な休息をサポート。

価格:定期購入 \3,400(税込) / 単品購入 \4,000(税込)

内容量:30粒入

リリーバー

酢酸菌GK-1、甜茶エキス、発酵黒じゃばらを配合し、季節の変わり目や日々のコンディション維持をサポート。

価格:定期購入 \3,825(税込) / 単品購入 \4,500(税込)

内容量:30粒入

叶えたい未来

Dr. MiCHAEL KV3

Dr. MiCHAELが目指すのは、「スローエイジング」による持続可能な健康の実現です。

誰もが年を重ねても20~30代のコンディションとエネルギーを維持し、老衰や認知症を予防しながら、人生の最後まで健康的でアクティブに暮らせる社会を目指します。

個人の健康が向上することで、社会全体の負担が軽減され、経済成長にも貢献できると信じています。将来的には、超高齢化社会を迎える世界各国に向けても「スローエイジング」の重要性を発信し、健康寿命を延ばすライフスタイルを広めていきます。

ブランドプロミス

健康は、人生を導く羅針盤。その針は、人生の長さだけでなく、質をも左右します。Dr. MiCHAELは、あなたが健康で活力に満ちた日々を送るための頼れる伴走者となるよう生まれました。

目標は、若々しいエネルギーを維持し、心身ともに強く、回復力に優れた状態を保つこと。また心臓発作・脳卒中・ガンといった深刻な病気のリスクを軽減すること。

Dr. MiCHAELは、これらの目標達成を、常に更新される最新の臨床データに基づいたアドバイスで、あなたの心と体を内側からサポートします。

Dr. マイケル・リー

商品の購入について

Dr. マイケル・リー

Dr. MiCHAELの商品は、公式オンラインストアにてお求めいただけます。

また、定期購入プランをご利用いただくと、全商品を15%OFFにてお届けいたします。

公式オンラインストア:https://www.drmichael.jp

LINE:@Dr. MiCHAEL

会社概要

レイコップ株式会社

Founder & CEO:Dr. マイケル・リー

事業内容:家電・サプリメント・化粧品の企画・開発および販売

https://www.raycop.co.jp

お問い合わせ先

レイコップ株式会社

広報担当:及川 大

メールアドレス:support@drmichael.jp