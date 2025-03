【製造業のお客様向け】～成功するERP導入の課題と解決策～「Fit to Standard」の適合とメリット セミナー開催

NECネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズ株式会社は、製造業のお客様向け『~成功するERP導入の課題と解決策~「Fit to Standard」の適合とメリット』セミナーを2025年7月31日(木)までオンデマンド配信します。お申し込みは7月30日(水)まで受け付けています。

ERP導入を成功に導くためのそろえるべき条件、お客様事例よりERP導入プロジェクトを進めていく中での参加者の「熱量」や「自分事化」の温度感の高まりについてご紹介します。

ERP導入を検討のお客様、ぜひお申し込みください。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa240050.html

■セミナー概要

【第1部】なくならないERP導入のトラブル。今重要なことをコンサルが解説。~Fit to Standardは処方箋になるか~

当社のWebページにコラム(注1)でご紹介した内容から、ERP導入を成功に導くためのそろえるべき条件をまとめて解説します。

- 「ITコンサルとして12年。何が変わって、何が変わっていないのか」- 「Fit to StandardからERP導入成功のヒントを得る」- 「変わる技術や言葉と、変わらない知恵。ERP導入の企画段階でやるべきこと。」

また最後に、製造業G社における導入事例より、プロジェクト参加者の「熱量」や「自分事化」の温度感の高まりについてご紹介します。



【講師】みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

(注1)コラム「なくならないERP導入のトラブル。今重要なことをコンサルが解説。」はこちら(https://www.nec-nexs.com/sl/manufacture/column/erp_introduction/column001.html)からご覧いただけます。

【第2部】ERPパッケージベンダーから見た「Fit to Standard」の実現方法

従来の「Fit&Gap」と「Fit to Standard」の違いを、第1部の効果の発動条件を踏まえ、「Fit to Standard」のメリットと適用のためにどうすべきかについて業種適合の観点で解説します。

後半に「Fit to Standard」を実践できる基幹システムとして、NEC製のERPパッケージ「EXPLANNER」をご紹介します。



【説明】NECネクサソリューションズ

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa240050.html

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/58_1_b09c699c75afe054654ebbadc8dffc44.jpg ]

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa240050.html

■お問い合わせ

NECネクサソリューションズ

お客様センター

セミナー担当

メールアドレス:nexstation@nexs.nec.co.jp