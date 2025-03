インバウンド向けカプセルトイブランド「YEL Capsule Collection」ローンチ！

イエロー株式会社

イエロー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:阪崎英一郎)は、日本の伝統文化をカプセルトイに落とし込んだ新ブランド 「YEL Capsule Collection」 を2025年3月にローンチします。

「YEL Capsule Collection」は、訪日外国人観光客をターゲットにし、日本らしさを直感的に感じられるアイテムを展開します。

ブランドローンチに至る背景

当社はカプセルトイ市場の動向を分析する中で、

「訪日外国人観光客が、日本らしいお土産として気軽にカプセルトイを店頭で購入できる機会が少ない」

ことが課題の一つであると考えました。

そこで、国内市場にとどまらず、

日本語が分からなくても直感的に楽しめる商品や、視覚的に「日本」を感じられるアイテムなど、

インバウンド需要にも対応した商品を積極的に展開し、

国内外の両方のニーズに応える、新しいブランド戦略を構築することにしました。

このような経緯から、新しいカプセルトイブランド 「YEL Capsule Collection」 を立ち上げました。

新ブランドの特徴

浮世絵ミラー

「YEL Capsule Collection」 は、日本の伝統的なモチーフを活かしたデザインを特徴とし、

「観光客が気軽に手に取れる カプセルトイ」として展開します。

木札や和柄を取り入れたアイテムなど、日本ならではのデザインを施した商品ラインナップを揃え、 現代まで受け継がれてきた「日本の伝統」を詰め込んだミニチュアグッズを提供します。

今後の展望

「YEL Capsule Collection」は、 年3~4回の新商品リリース を予定しています。

季節ごとのテーマに合わせたカプセルトイを展開していきます。

今後は、 主要観光地での販売に特化した商品開を視野に入れながら、ブランドの成長を図ります。

Yellow Inc. Launches "YEL Capsule Collection," a New Capsule Toy Brand Inspired by Japanese Traditions

Yellow Inc. (Headquarters: Shibuya, Tokyo; CEO: Eiichiro Sakazaki) is set to launch "YEL Capsule Collection" in March 2025. This new capsule toy brand incorporates elements of traditional Japanese culture and is designed primarily for inbound tourists, offering items that intuitively capture the essence of Japan.

Background of the Brand Launch

Through our analysis of the capsule toy market, we identified a key challenge:

"Inbound tourists have limited opportunities to purchase capsule toys in physical stores as uniquely Japanese souvenirs."

To address this, we have developed a brand strategy that extends beyond the domestic market. Our goal is to actively cater to inbound demand by offering products that can be intuitively enjoyed without knowledge of the Japanese language, and that visually embody Japan’s culture. This approach allows us to meet the needs of both domestic and international customers.

With this vision in mind, we have launched "YEL Capsule Collection."

Features of the New BrandUkiyo-e Mirror

"YEL Capsule Collection" features designs inspired by traditional Japanese motifs, making capsule toys more accessible to tourists. The product lineup includes wooden plaques (Kifuda), traditional Japanese patterns, and other uniquely Japanese elements, offering miniature goods that encapsulate Japan’s rich cultural heritage.

Future Outlook

We plan to release new products 3 to 4 times a year, introducing capsule toys based on seasonal themes. Looking ahead, we aim to develop products specifically for major tourist destinations as we continue to grow the brand.

イエロー株式会社とは?

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。

カプセルトイ事業部「黄組」とは?

600億円超とも言われる人気沸騰のカプセルトイ市場に参入するべく、2022年度に新たに立ち上げられました。

様々なOEMの案件を通じて得た豊富な企画力を活かし、カプセルトイ業界に挑戦して参ります。

■会社概要

会社名:イエロー株式会社

本社所在地:〒150-6207 東京都渋谷区桜丘町1-4渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者:代表取締役 阪崎英一郎

