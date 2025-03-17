欧州最大級のクライメートテックカンファレンス「HackSummit 2025」Japan Pavilion出展企業6社の募集を開始
グローバルなクライメートテックエコシステムを牽引するHackGroup SA（本社：スイス・ローザンヌ）は、年間50,000人以上が参加する気候技術・サステナビリティ分野のイベントやメディア事業を世界40都市以上で展開しています。同社が主催する年次カンファレンス「HackSummit」は、世界45カ国以上から1,000名を超えるリーダーが参加する欧州最大級のクライメートテックカンファレンスとして知られています。
このたび、CROSSBIE GmbH（本社：ドイツ・ベルリン、CEO：山本知佳）は、2025年5月15日-16日開催の「HackSummit 2025(https://www.hacksummit.co/)」において、Japan Pavilionへの出展企業6社の募集を開始いたしました。
＜山本知佳よりご挨拶＞
日本のクライメートテックやフードテック企業の革新的な取り組みを世界に発信する絶好の機会です。FoodTech Tokyo アンバサダーとして、日本企業の皆様に欧州マーケットへの扉を開く支援をさせていただきます。
■ HackGroupについて
HackGroup SAは、Camille Bossel、Arman Anatürk、Emilie Delleckerの3名が共同創業。FoodHack、ClimateHack、HackSummitなど、意義ある社会課題に対して長期的なビジネスソリューションを構築することを目指し、インパクト投資分野の主要投資家からも支援を受けています。
■ HackSummit の特徴
前回（2024年）は、45カ国から1,200名が参加し、4,508件の商談が実施され、83%という高い成約率を記録。厳選された850社のクライメートテック関連企業・投資家が参加する実践的なビジネスマッチングの場として高い評価を得ています。
■ 8つの重点分野
1. 都市開発・建築環境
2. 次世代製造
3. 脱炭素
4. フードテック・アグリテック
5. 気候変動適応
6. インフラストラクチャー
7. 自然資本・生物多様性
8. 気候変動ファイナンス
■ HackSummit 2025
■ 開催概要
日時：2025年5月15日（木）・16日（金）
会場：ボーリュー・コングレスセンター（スイス・ローザンヌ）
主催：HackSummit
公式サイト：https://www.hacksummit.co/
■ Japan Pavilion 出展プランのご案内
（１）プレミアムパートナー / 1,000,000 円
- ロゴ掲載（パビリオンブース、SNS などの広報資料）
- 5m²の専用ブース（コンセント・テーブル付き）
- イベントチケット 2 枚
- 商談予約システム「Brella」へのアクセス
- Hack Summit 登壇スピーカー向けディナーへのご招待（先着順・イベント前日開催）
- ローザンヌのスタートアップエコシステムツアー
（２）ブースプラン / 400,000～500,000 円
※コーポレート・VC：500,000 円
※スタートアップ（資金調達ステージがプレシードからシリーズB、従業員が150名以下）：400,000 円
- ロゴ掲載（パビリオンブース、SNS などの広報資料）
- 5m²の専用ブース（コンセント・テーブル付き）
- イベントチケット 2 枚 商談予約システム「Brella」へのアクセス
（３）ロゴパートナー / 100,000 円
- ロゴ掲載（パビリオンブース、SNS などの広報資料）
■ 申込要項
申込期限：2025年3月31日（月）
申込方法：専用フォーム（https://forms.gle/SzbcEoXkZxb7QXqf9）に必要事項を記載の上、送信してください。
問い合わせ：CROSSBIE GmbH
Email：co-lab@crossbie.com
■ CROSSBIE GmbH について
欧州トップクラスのスタートアップ都市ベルリンに拠点を置き、日本と欧州のスタートアップ・エコシステムを繋げるアクセラレーターです。JETROグローバル・アクセラレーション・ハブ事業や東京XHUBプロジェクトなどを通じて、多くのスタートアップの挑戦を支援しています。企業・スタートアップ・自治体などと共創し、グローバルなイノベーションを実現させ、ビジネスと社会にインパクトをもたらすサポートをします。
【会社概要】
会社名：CROSSBIE GmbH
所在地：c/o The Drivery, Mariendorfer Damm 1, 12099 Berlin
代表者：山本知佳 (Chika Yamamoto)
設立：2020年４月15日
URL：https://www.crossbie.co.jp/
事業内容：
・日系スタートアップの欧州展開支援（ビジネスデベロップメント、マッチング支援、VC紹介等）
・オープンイノベーション・出資ニーズに合った欧州スタートアップのマッチング
・クロスボーダー共創エコシステムの展開支援
・社内新規事業支援
・海外事業対応人材育成支援