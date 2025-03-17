人気講師の講義をより身近に／OptiVideoオンデマンドセミナー価格・視聴期間変更のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響は、レーザー・光学の専門動画学習サービス「OptiVideo」において、より多くの方に学びやすい環境を提供するため、2025 年3月14日より、人気講師4名のオンデマンドセミナ ーとレーザー入門教育の価格改定および視聴期間延長を実施いたしました。

OptiVideoは、レーザーの専門家集団である当社が提供する定額制の動画配信サービスです。 レーザー・光学の基礎から応用までを網羅し、LiDAR 技術やレーザー加工、超短パルスレーザー (フェムト秒レーザー)といった最新技術まで学ぶことができます。業界の著名な講師による独占 セミナー動画や、レーザー技術の発展に関する特別コンテンツも提供し、企業・アカデミアを中心に広くご利用いただいています。

今回、OptiVideo会員数が1,000 名を超え、更なるサービス改善取り組みの一環として、人気講師4名のオンデマンドセミナー（1.光学(谷田貝 豊彦 講師)、2.レーザ加工 ―基礎と実際―(片山 聖二 講師)、3.ライダーの基礎から応用まで(久世 宏明 講師)、4.レーザー発明と開発の歴史(植田 憲一 講師)）とレーザー・光学を新たに学ぶ方向けのレーザー入門教育セミナーを、従来の15,000円（税別）から5,980 円（税別）に大幅な価格改定を行いました。ご視聴期間も従来の1週間から1ヶ月に延長し、皆様の利便性・空き時間の活用に寄与できるようにいたしました。

今回の価格改定および視聴期間の変更により、より皆様がお求めしやすいサービスを実現しました。学習・スキルアップの機会としてぜひご活用ください。お申し込みは、光響のWebサイトからお願いいたします（下記概要ご参照下さい）。

■OptiVideo オンデマンドセミナー概要

名称：OptiVideo オンデマンドセミナー

URL：https://www.symphotony.com/kokyoseminar/on-demand-semminor/

対象：個人

価格：月額 5,980 円(税別)/ 6,578 円(税込)

視聴可能期間：決済確認後、ご希望の視聴開始日より 1 ヶ月

※例)3/10 視聴開始の場合、4/9 の 14:30 まで

※終了日が土日祝日の場合は翌平日まで

視聴可能動画：OptiVideo 有料会員向け全コンテンツ（860本以上）

申込方法：申し込みフォームから

支払方法：銀行振込、クレジットカード（Stripe による決済）





オンデマンドセミナー紹介：

光学（谷田貝 豊彦 講師）

応用光学に精通されている、宇都宮大学オプティクス教育研究 元センター長の谷田貝豊彦名誉教授を講師としてお招きし、名著「光学」の内容を著者である谷田貝名誉教授ご本人に、分かり易くご説明頂いております。 光学の諸概念や理論を網羅的・体系的に解説し、数理的な明解さと光学技術への応用を意識した構成となっています。

お申し込みはこちらから

https://www.symphotony.com/kokyoseminar/optics_ondemand/



レーザ加工 ―基礎と実際―（片山 聖二 講師）

レーザー業界に精通されている、大阪大学接合科学研究所の片山聖二 名誉教授を講師としてお招きし、レーザ加工（レーザープロセス学）―基礎と実際― の解説をいただきました。



お申し込みはこちらから

https://www.symphotony.com/kokyoseminar/laserprocessing-2/



ライダーの基礎から応用まで（久世 宏明 講師）

リモートセンシング業界に精通されている、久世 宏明 名誉教授 千葉大学 環境リモートセンシング研究センターを新講師としてお招きし、「ライダーの基礎から応用まで」の解説を頂きました。



お申し込みはこちらから

https://www.symphotony.com/kokyoseminar/lidarkiso_ouyou/



レーザー発明と開発の歴史（植田 憲一 講師）

レーザー業界に精通されている、元電気通信大学レーザー新世代研究センター長の植田憲一 名誉 教授を講師としてお招きし、レーザー発明と開発の歴史の解説を頂きました。



お申し込みはこちらから

https://www.symphotony.com/kokyoseminar/laserhistory/



レーザー入門教育セミナー

研究者・候補者（学生）の方、企業の新入社員の方、その指導員の方といったレーザー・光学を学ぶ方向けのレーザー入門教育セミナーです。はじめに入門編を2動画（約16分）にまとめ受講頂きやすくしました。



お申し込みはこちらから

https://www.symphotony.com/kokyoseminar/beginner/