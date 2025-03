【サブスク解禁第7弾】『Harmonia』関連楽曲および各種コンセプトアルバムを3月14日0時より順次ストリーミング配信開始！

株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、社内音楽レーベル「Key Sounds Label」から発表している一部楽曲について、2025年3月14日(金)0時より音楽ストリーミングサービスへの配信を開始したことを発表いたします。

第7弾となる今回は、『Harmonia』関連楽曲および各種コンセプトアルバムを合計19枚配信いたします。配信プラットフォーム等の詳細については、以下の特設ページよりご確認ください。

■「Key楽曲サブスク解禁」特設ページ

https://key.visualarts.gr.jp/key25th/project/subscription.html

■「Key開発室」公式X

https://x.com/key_official

■Key25周年特設サイト

https://key.visualarts.gr.jp/key25th/

サブスク解禁アルバム一覧

- KSL Ultimate Remixes- OTSU Club Music Compilation Vol.1- OTSU Club Music Compilation Vol.2- Little Busters! アナログコレクターズエディション "Little Busters! / 遥か彼方 / Alicemagic"- OTSU:Blasterhead- Key+VOCALOID BEST SELECTION VOL.1- circle of fifth- KEYNOTE -Key Sounds Remix Album- / Soshi Hosoi- Visual Art's 20th Anniversary Remixes- nature couleur- 届けたいメロディ / 永遠の星へ- Modification of Key Sounds Label- Harmonia Original SoundTrack- Harmonia Piano Arrange Album 'teneritas'- Emotional Blue- Ayaka Kitazawa Remix Collection- Key BEST SELECTION- Modification of Key Sounds Label VOL.2- Pop Sensation

