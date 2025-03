「CHALLENGERコンサルティング」とも連携した『価値創造ラジオ』テーマ募集のお知らせ

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社https://open.spotify.com/show/4OB9eGSwtaqCpp3haAlCJq

当社の理念「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」のもと、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(東証スタンダード:3823、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「ワイハウ」)は、当社が展開するPodcast「価値創造ラジオ」において、「ブランド共創部」と連携し、視聴者の皆様からのテーマ提案を募集いたします。本取り組みは、共創共助共成サービス「CHALLENGERコンサルティング(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000464.000001924.html)」との相乗効果を最大化し、より実践的な価値創造の場を提供することを目指しています。

募集の背景と目的

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」という理念のもと、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援してまいりました。

この度、メディア事業強化の一環として展開している「価値創造ラジオ」と、2025年3月17日に提供開始を発表した「CHALLENGERコンサルティング」の連携により、「理論と発信」と「実践と協業」を結びつける総合的な価値創造プラットフォームを構築いたします。

「価値創造ラジオ」と「CHALLENGERコンサルティング」の連携

「価値創造ラジオ」は、様々な分野で価値創造に挑む実践者たちの生の声をお届けするPodcastです。一方、「CHALLENGERコンサルティング」は、特に大手企業同士の共創を促進し、新たな価値を創出するコンサルティングサービスです。

これら二つの取り組みを連携させることで、以下のような相乗効果を生み出します。

- 「価値創造ラジオ」で取り上げたテーマや知見を「CHALLENGERコンサルティング」の実践現場に活かし、理論と実践の橋渡しを実現します。- 「CHALLENGERコンサルティング」を通じて得られた企業間共創の実践事例を「価値創造ラジオ」で取り上げ、広く社会に共有することで更なる共創の可能性を広げます。- 両プラットフォームを通じて形成されるネットワークにより、異業種間の対話と協業の機会を創出し、日本企業の国際競争力向上に貢献します。

募集するテーマ例

今回は特に、「CHALLENGERコンサルティング」との連携を踏まえ、以下のようなテーマに関するご提案を広く募集いたします。

- 大手企業同士の共創による新たな価値創造の事例- 社内合意形成の壁を乗り越えた組織変革の実践例- 「公明正大」「価値無限思考」を基盤としたビジネスモデルの再構築- 異業種間の技術融合による社会課題解決の取り組み- 既存事業の再成長を実現するための戦略と実践- 「共創共助共成」の理念を体現する企業間連携の在り方

応募者へのメリット

ご提案いただいたテーマが採用された方には、「価値創造ラジオ」と「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」での発信機会に加え、「CHALLENGERコンサルティング」を通じた以下のようなメリットもご提供いたします。

- 大手企業同士の共創プロジェクトへの参画機会- 代表取締役社長・岩尾俊兵が提唱する「ビジネスモデル囲碁」「滞留理論」「価値創造の三種の神器」などの経営理論を実践で学ぶ機会- 多様な業界の専門家が参画する「価値創造パートナー」「価値共創パートナー」ネットワークへのアクセス- 企業再成プラットフォームの知見を活かした共創支援の現場への参加

ブランド共創部担当部長 浜崎正己のコメント

「『価値創造ラジオ』と『CHALLENGERコンサルティング』の連携は、理論と実践の融合という当社の取り組みの本質を体現するものです。価値創造に挑む実践者の声を広く社会に届けるメディアプラットフォームと、大手企業同士の共創を促進するコンサルティングサービスが連携することで、日本企業の価値創造力を飛躍的に高める可能性を秘めています。

特に注目すべきは、今回のテーマ募集が単なる『お題募集』ではなく、実際のビジネス課題解決や新たな市場創造につながる『共創の種』となる点です。ご提案いただいたテーマは、『価値創造ラジオ』での議論を通じて深められるだけでなく、『CHALLENGERコンサルティング』の実践の場で具体的なプロジェクトとして展開される可能性を持っています。

この取り組みは『公明正大』『価値無限思考』の理念を社会に広げる重要な一歩となります。ぜひ多くの方々からのご提案をお待ちしております。」

応募方法

・Podcast「価値創造ラジオ」 配信URL https://open.spotify.com/show/4OB9eGSwtaqCpp3haAlCJq

本取り組みに関するお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。https://twhdc.co.jp/inquiry/

ご提案の際には、以下の内容をご記入ください。

- 提案テーマとその価値創造における意義- 探求したい主な質問やインサイト- ご自身のバックグラウンドやテーマとの関連性- ビジネスや社会への潜在的な応用可能性- 「CHALLENGERコンサルティング」との連携可能性(任意)

理論と実践が融合し、アイデアが具体的な価値へと変換される場、そして日本と世界のビジネスイノベーションの未来を共に探求するプラットフォーム構築に、ぜひご参加ください。

■THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp