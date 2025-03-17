天皇杯３連覇を達成した車いすバスケットボール「神奈川VANGUARDS」の選手が知事を訪問します
神奈川県
１ 実施日時
２ 場所
３ 訪問者
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/914_1_7220e7b92d9e8cbf570ca70aa1606229.jpg ]
４ 神奈川VANGUARDSについて
５ 県出席者
６ 次第
７ 取材について
令和７年１月31日（金曜日）から２月２日（日曜日）の３日間にわたって開催された「天皇杯 第50回記念日本車いすバスケットボール選手権大会」において、チーム初の３連覇を達成した神奈川VANGUARDSの選手が知事を訪問します。
１ 実施日時
令和７年３月24日（月曜日）11時45分 から 12時00分 まで
２ 場所
県庁本庁舎３階 第２応接室
３ 訪問者
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/914_1_7220e7b92d9e8cbf570ca70aa1606229.jpg ]
４ 神奈川VANGUARDSについて
1973年から続く神奈川県を拠点とした車いすバスケットボールチームです。現在、県立スポーツセンターを練習の拠点としています。
５ 県出席者
知事、スポーツ担当局長、スポーツセンター所長 ほか
６ 次第
（1）開会
（2）訪問者あいさつ
（3）知事あいさつ
（4）記念撮影
（5）閉会
７ 取材について
当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。
なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設ける予定ですが、進行状況によっては取材の時間が取れない可能性があります。
問合せ先
神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課健康・パラスポーツ推進室
健康・パラスポーツグループ 電話 045-285-0796