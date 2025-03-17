天皇杯３連覇を達成した車いすバスケットボール「神奈川VANGUARDS」の選手が知事を訪問します

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神奈川県

令和７年１月31日（金曜日）から２月２日（日曜日）の３日間にわたって開催された「天皇杯 第50回記念日本車いすバスケットボール選手権大会」において、チーム初の３連覇を達成した神奈川VANGUARDSの選手が知事を訪問します。





１　実施日時

令和７年３月24日（月曜日）11時45分 から 12時00分 まで


２　場所

県庁本庁舎３階 第２応接室


３　訪問者
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/914_1_7220e7b92d9e8cbf570ca70aa1606229.jpg ]
４　神奈川VANGUARDSについて

1973年から続く神奈川県を拠点とした車いすバスケットボールチームです。現在、県立スポーツセンターを練習の拠点としています。


５　県出席者

知事、スポーツ担当局長、スポーツセンター所長 ほか


６　次第

（1）開会


（2）訪問者あいさつ


（3）知事あいさつ


（4）記念撮影


（5）閉会


７　取材について

当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。


なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設ける予定ですが、進行状況によっては取材の時間が取れない可能性があります。




問合せ先


　神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課健康・パラスポーツ推進室


　健康・パラスポーツグループ　電話 045-285-0796