「HORIBA 万博特設サイト～はかるのみらい～」を公開

株式会社堀場製作所「HORIBA 万博特設サイト~はかるのみらい~」TOPページ

株式会社堀場製作所(本社:京都市南区吉祥院宮の東町2 代表取締役社長 足立正之|以下、当社)は、本日2025年3月17日に大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「いのちの未来」や大阪・関西万博における当社の取り組みを紹介する特設Webサイト「HORIBA 万博特設サイト~はかるのみらい~」を開設しました。

大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「いのちの未来」にブロンズパートナーとして協賛する当社は、本サイトで大阪・関西万博に向けて新たに開発した当社グループ独自の「はかる」技術と開発者のおもいや当社プロジェクトの舞台裏などを紹介しています。

万博や「いのちの未来」パビリオンを本サイトで初めて知る方はもとより、すでに万博へのご来場を予定されている方にも、本サイトを通じて万博に一層の期待感をもっていただきたいと考え開設しました。また、本サイトを通じて、当社グループが掲げるビジョン「Joy and Fun for All おもしろおかしくをあらゆる生命へ」と、シグネチャーパビリオン「いのちの未来」のメッセージに共通するおもいを感じていただければ幸いです。

地球上のあらゆる「いのち」を拡げる豊かな未来社会の創造に、「はかる」技術が貢献していく姿を感じていただきたい― このおもいを実現すべく、当社グループがこれまでのものづくりで積み上げた知見を活かして、パビリオン外観と館内での水や光の演出にチャレンジしました。

「目に見えない環境の変化を、光で魅せる」演出を通じて、あらゆる「いのち」が多様に拡がる様をご来場の皆様に体感いただけることを願っています。どうぞ、シグネチャーパビリオン「いのちの未来」にご期待ください。

【概要】

名称:「HORIBA 万博特設サイト~はかるのみらい~」

URL: https://www.horiba.com/jpn/expo2025/

下記QRコードからも本サイトをご覧いただけます。

内容:

・万博協賛へのおもい

・HORIBAが考える未来

・万博協賛への取り組み:はかると光演出/ARについて/水をはかる/大気をはかる

・メイキング動画

・万博協賛プロジェクト活動

・はかるを体験するアプリ「HORIBA そらよみノート(TM)」(4月中旬掲載予定)