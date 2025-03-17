駅スタンプアプリ「エキタグ」「新潟・庄内 懐かしのヘッドマークエキタグスタンプラリー」開催！
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年3月21日（金）より「新潟・庄内 懐かしのヘッドマークエキタグスタンプラリー」が開催されます！対象駅を巡って「エキタグ」を集めると、新潟・庄内エリアをかつて走行していた懐かしい列車のヘッドマーク型スタンプがもらえます！ぜひこの機会に新潟・庄内エリアへお越しください♪
■新潟・庄内 懐かしのヘッドマークエキタグスタンプラリー
キャンペーンバナー
（１）実施期間 2025年3月21日（金）～2025年6月30日（月）
（２）主催箇所 JR東日本 新潟支社
（３）対象駅 新潟駅、新発田駅、村上駅、あつみ温泉駅、鶴岡駅、余目駅、酒田駅、新津駅、
加茂駅、東三条駅、見附駅、長岡駅、柏崎駅、柿崎駅、小千谷駅、越後川口駅、
小出駅、浦佐駅、六日町駅、塩沢駅、越後湯沢駅（全21駅）
（４）実施概要
対象駅のエキタグスタンプを3つ集めるごとに懐かしのヘッドマーク型スタンプを
GET！ヘッドマーク型スタンプはランダムに付与となり、最大7種（全21駅）を
プレゼントします。※詳細は専用のポスター（別紙1）をご確認ください。
ヘッドマーク型スタンプデザイン
（５）スタンプの取得時間・取得場所
デジタルスタンプ設置駅にはNFCタグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得
場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
今後も多くのお客さまに鉄道でのお出かけをお楽しみいただけるよう、エキタグを活用したイベントやキャンペーンなど企画展開を図ってまいります。
★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html (https://www.ekitag.jp/trainmap.html)
※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。※画像はすべてイメージです。
■駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X（旧Twitter） ：https://x.com/ekitag_stamp
グッズ販売 ：https://amzn.to/3SukhPm
別紙1