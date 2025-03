【O by F（オーバイエッフェ）】キンと凍るような冷感で汗や皮脂、ほてりを瞬時に取り除きリセット！3in1シャンプーとドライシャンプー 計2種の冷感ヘアケアアイテムが登場＜4月15日(火)発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、ウェルネスヘアケアブランド「O by F(オーバイエッフェ)」は、「スキャルプシャンプー クール」と「スキャルプドライシャンプー クールショット」2種の冷感ヘアケアアイテムを全国のコスメキッチン・ビープル各店舗およびオフィシャルサイトで4月15日(火)より全国発売いたします。

全国発売に先駆けて、4月9日(水)よりオーバイエッフェ・コスメキッチン・ビープルのオフィシャルサイトにて先行予約を開始いたします。

頭から水をかぶりたくなるような酷暑の夏。

キンと凍るような冷感で汗や皮脂、ほてりも瞬時に取り除きリセット。

暑さに負けない、髪も心も軽やかに生まれ変わる夏限定の特別ケアを。

夏のバスタイムを爽快なリフレッシュタイムに変える3in1シャンプーと、ひと吹きで手軽にリフレッシュ・頭皮ケアが適うドライシャンプーの計2種のヘアケアアイテムが4月15日(火)より数量限定で発売いたします。

オーバイエッフェ スキャルプシャンプー クール 200mL 3,080円(税込)

頭皮を中心によく泡立ててから泡パックし洗い流すことで、汚れを落としながら頭皮ケア、トリートメントまで適う3in1シャンプー。

〈 HOW TO USE 〉

1. 3~5分程、念入りに湯シャンを行い、髪と頭皮全体をよく濡らす。

2. 適量を手に取り頭皮と髪全体に泡立てる。2~3分程度泡で髪を包み、泡パックをすることでトリートメントまで完了。

3. お湯でしっかりすすぎ洗い流す。

[POINT1]突き抜けるような冷感で夏のほてりをリセット

洗ってる最中から洗い流しまでひんやり、頭がすっきり軽くなるような冷感が持続。

蒸し暑い夏のバスタイムも、時短を適えながらリフレッシュタイムに。1本で頭皮ケアまで適える多機能シャンプーで、頭皮汚れやべたつきが気になる夏に最適。

[POINT2]頭皮ケア+シャンプー+トリートメントが適う3in1シャンプー

頭皮を中心によく泡立ててから泡パックし洗い流すことで汚れを落としながら頭皮ケア、トリートメントまで適う多機能冷感シャンプー。

頭皮ケア成分*¹や毛髪トリートメント成分*²を加え、すっきりと汚れを落としながら軽やかにまとまる髪に仕上げます。

*1 キラヤ樹皮エキス、ムクロジ果皮エキス、グリチルリチン酸2K

*2 セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、加水分解ダイズタンパク、クサソテツ葉/茎エキス、ユズ果実エキス

オーバイエッフェ スキャルプドライシャンプー クールショット 100mL 2,420円(税込)

皮脂汚れやにおいの元*³を吸着し、さらさらで軽やかな髪に仕上げるアウトバスドライシャンプー。

〈 こんなシーンにおすすめ!〉

・キャンプなど野外のイベント時に

・長時間のフライトに

・テレワークなど仕事中のリフレッシュに

・ヘアカラー後、すぐに髪を洗いたくないときに

・災害時の備えとしても1本持っておくと安心!

[POINT1]キンと凍るような冷感で瞬間クールケア

吹きかけた瞬間から冴えるような冷感がじわじわと持続するドライシャンプー。

狙った部分にピンポイントで噴射できる仕様で、頭皮にダイレクトにスプレーが届き、ひんやり感が心地よく広がります。日中の気分転換や汗をかく夏場のお出かけにはもちろん、お風呂上りの汗ばむ頭皮にも使えます。

[POINT2]皮脂汚れやにおいの元*³を吸着しさらさらな髪に

天然由来の皮脂・におい吸着パウダー*⁴配合で汚れとにおいの元*³を吸着し、さらさらで軽やかな髪に仕上げる冷感ドライシャンプー。

皮脂・におい吸着パウダー*⁴が頭皮や髪のべたつきをさらふわに復元。べたつく頭皮の不快感も軽やかにして、寝起きの朝シャン代わりにもおすすめ。

*3 フケや酸化した皮脂汚れ

*4 オクテニルコハク酸デンプンAI、ヒドロキシアパタイト

爽快で清々しい、ライム基調のクールでウッディな香り

ライムの品のある爽快な香りを引き立てるようにシトラスハーブやフローラルハーブの精油をブレンド。

フレッシュで深みのある香りが涼しさをもたらし、夏の不快感をすっきりリフレッシュしてくれます。

予約・販売について

●先行予約:4月9日(水)10:00~

O by F / Cosme Kitchen / Biople 公式WEB STOREにて先行予約

●全国発売:4月15日(火) ※WEB STOREは10:00~

F ORGANICS・O by F / Cosme Kitchen / Biople 公式WEB STORE、

Cosme Kitchen / Biople 各店舗にて全国発売

<販売先>

F ORGANICS/O by F 公式WEB STORE

Cosme Kitchen/Biople各店舗・公式WEB STORE

<F ORGANICS・O by F 公式WEB STORE> https://f-organics.jp/

<Cosme Kitchen店舗> https://cosmekitchen.jp/store_list/

<Cosme Kitchen 公式WEB STORE> https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

<Biople店舗> https://store.biople.jp/Page/ShopList.aspx

<Biople 公式WEB STORE> https://store.biople.jp/

O by F(オーバイエッフェ)について

使うたび、優しくなれる、清らかに戻る。

“0ゼロ”な私を生み、育む



環境によるストレスの影響は肌だけでなく、髪や地肌にまで及ぶといわれています。

乾燥や紫外線によるダメージ、エイジングサインに対して

どういったケアをしていくべきか…。



そこで私たちが辿りついたのが、

「“0”にする」という新しいアプローチ。



まず還元し、 自らを高めていく。

美しく蘇るために。

そして私らしく清らかであり続けるために。



プロユースとして、 そしてホームケアとしても

お使いいただく誰もが負担を感じず“0”感覚へ。

一日の終わりに、

そして、 新たなはじまりに、 “0”の私へ。

<O by F 公式 Instagram>

https://www.instagram.com/obyf.jp/