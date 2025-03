まるでお菓子!?キャラパキそっくりの『サンリオキャラクターズキャラパキチョコレートミラー』が登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、『サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレート』をそっくりそのままミラーにした『サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレートミラー』全5種・各1,320円(税込)を、2025年3月下旬より全国のコンビニエンスストアやドン・キホーテ、ドラッグストア、バラエティ・キャラクター雑貨専門店など(※一部取り扱いの無い法人・店舗もございます)で順次販売開始いたします。(発売元:株式会社バンダイ クレアボーテ)

※商品ページ:https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769738296000

■商品特長

本商品は『サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレート』をミラーにした商品です。

チョコレート風に表現されたサンリオキャラクターたちがかわいいデザインです。キャラパキならではのパキッと割れそうな質感を半立体ラバーで表現しました。本体サイズもキャラパキ同等サイズで、リアルなチョコレート感を楽しみながら、手鏡としてご使用頂けます。

ボールチェーンが付いているので、キーホルダーとして身の回りの物につけることが可能です。

(左:サンリオキャラクターズキャラパキチョコレートミラー、右:サンリオキャラクターズキャラパキチョコレート)

ミラー本体デザインは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロールの全5種で展開いたします。

パッケージは通常フェイスとうるうる目フェイスの2パターンをご用意しております。

■商品概要

・商品名 :サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレートミラー

・販売開始 :2025年3月下旬予定

・価格 :1,320円(税込)

・種類数 :全5種 (ハローキティ/マイメロディ/クロミ/ポムポムプリン/シナモロール)

・対象年齢 :15才以上

・セット内容:ミラー1個

・商品サイズ:約H89×w59×D9(mm)

・生産エリア:中国

・発売元 :株式会社バンダイ クレアボーテ

・販売店 :全国のコンビニエンスストアやドン・キホーテ、ドラッグストア、

バラエティ・キャラクター雑貨専門店など

※一部取り扱いの無い法人・店舗もございます

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656592

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

■「CreerBeaute(クレアボーテ)」とは

CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。口コミサイトでは、「ベルサイユのばら」のリキッドアイライナーが殿堂入りを果たすなど、機能面でも高い評価を得てきました。

『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる。』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい。』そんな想いを込めて展開しています。

■キャラパキとは

パフ入りの板チョコレートをパキパキ割ってキャラクターやアイテムを取り出す“遊び”要素が詰まったオリジナルチョコレート菓子シリーズです。