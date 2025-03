3/24(月)、ULI Japanのイベントにアルサーガパートナーズ代表小俣が登壇

アルサーガパートナーズ株式会社

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO/CTO:小俣泰明、以下「アルサーガパートナーズ」)は、2025年3月24日(月)に開催される「ULI Japan: The Future of Real Estate and Advanced Technology」に代表取締役社長 小俣泰明がパネルディスカッションに登壇することをお知らせします。

不動産業界とテクノロジーの融合が進む中、アルサーガパートナーズが提供する革新的なAI技術やサービスがどのように不動産業界の変革に貢献できるかを探ります。パネルディスカッションでは、先進技術が不動産業界に与える影響や、業界の未来に対するビジョンが共有される予定です。

■ULI Japanについて

ULI Japanは、国内と海外の不動産専門家の関係を育む活動をしています。会員同士が不動産コミュニティにおけるベストプラクティスを共有し合える場所、日本が直面する課題や機会に関する情報提供を通して、「責任ある土地活用と世界中で繁栄するコミュニティを創造、維持することにおいてリーダーシップを発揮する」という団体の使命を推進しています。

■開催概要

テーマ:不動産の未来と先端技術

日時:2025年3月24日(月)18:00 - 21:00

場所:SPACES大手町

(https://www.regus-office.jp/marunouchi-otemachi-area/spaces-otemachi/)

参加申し込み:https://asia.uli.org/events/detail/DD6CB696-761C-4CCB-BA76-3824EB81BCA4/

■タイムテーブル

・17:30-18:00 受付

・18:00-18:15 開会挨拶

・18:15-18:30 自己紹介(Q&A)小俣泰明(アルサーガパートナーズ株式会社)

・18:30-18:45 自己紹介(Q&A)山口征浩 氏(株式会社STYLY)

・18:45-19:00 自己紹介(Q&A)久保日乃 氏(東急不動産ホールディングス株式会社)

・19:00-19:15 休憩

・19:15-20:00 パネルディスカッション

・20:00-21:00 ネットワーキング

■登壇者紹介

パネラー:

・小俣泰明(アルサーガパートナーズ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO/CTO)

・山口征浩 氏(株式会社STYLY 代表取締役 CEO)

・久保日乃 氏(東急不動産ホールディングス株式会社 CX・イノベーション推進部)

モデレーター:

・佐藤文昭 氏(東急不動産ホールディングス株式会社 CX・イノベーション推進部)

代表取締役社長 CEO/CTO 小俣泰明

日本ヒューレット・パッカードやNTTコミュニケーションズなどの大手ITベンダーで技術職を担当し、システム運用やネットワーク構築などのノウハウを習得。 その後、2009年にソーシャルゲーム開発において業界トップクラスであり、東証JASDAQに上場の大手IT企業(クルーズ株式会社)に参画し、同年6月に取締役に就任。 翌年5月同社技術統括担当執行役員に就任。CTOとして大規模WEBサービスの開発に携わる。2012年6月に退任、2012年からITベンチャー企業を創業。 代表として3年で180名規模の会社にする。2015年辞任。2016年ITサービス戦略開発会社アルサーガパートナーズ株式会社を設立。 座右の銘は「お金は大事。仕事は何でもやる。でも魂は売らない。」

アルサーガパートナーズ株式会社

アルサーガパートナーズは、成長し続ける流行の発信地“渋谷”に拠点を置く総合ファームです。「日本のDXを世界で誇れる産業へ」をビジョンに掲げ、DXサービスをワンストップで提供するため、コンサルティングからシステム開発、保守・運用までの体制を整えています。「最高品質を最速で」をスローガンに掲げ、お客さまに寄り添いながらビジネスの成功をより確実なものへと導きます。



本社 :東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー18階

熊本支社 :熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 :福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

代表者 :代表取締役社長 CEO/CTO 小俣泰明

設立日 :2016年1月

資本金 :14億3,470万円(資本準備金等を含む)

従業員数 :492名(SES含む、2025年2月末時点)

事業内容 :ワンストップDXソリューション事業

Web :https://www.arsaga.jp/