「医療法人設立 個別相談会2025」を新宿・仙台で開催
辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、本郷メディカルソリューションズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：須田博行）と共催で「医療法人設立個別相談会2025」を開催いたします。
完全予約制の個別相談会です。医療専門コンサルタントが医院のご状況に合わせて適切なアドバイスをいたしますので、ぜひこの機会をご活用いただき、日々の経営やこれからのご経営にお役立てください。
【ご来場特典】
◆法人化シミュレーションを無料でご提供いたします。
◆書籍「税理士が見つけた 本当は怖い 医療法人設立・運営の失敗事例58」を進呈いたします。
◆動画「クリニックのための接遇基礎研修」1ID 無料提供いたします。
医療法人設立個別相談会2025
相談会概要
■開催地・開催日時：
【新宿会場】4.16（水）、4.17（木）、4.19（土）
【仙台会場】4.12（土）、4.16（水）、4.17（木）
各日共通 １.14:00～ ２.15:00～ ３.16:00～ ４.17:00～ ５.18:00～（事前登録制）
■会場・アクセス：
【新宿会場】辻・本郷 税理士法人 新宿ミライナタワー事務所 会議室
東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
JR新宿駅ミライナタワー改札直結
【仙台会場】辻・本郷 税理士法人 仙台事務所 会議室
宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ8階
JR線「仙台駅」徒歩5分／JR線「あおば通駅」徒歩0分／市営地下鉄「仙台駅」徒歩5分
※両会場とも専用の駐車場、駐車券のご用意はありません。公共交通機関をご利用ください。
■参加費：無料
■お申し込みの流れ：
１.お申込みフォームにご希望の日時やご連絡先等、必要情報を入力の上、お申込みいただきます。
２.運営事務局より、ご相談の日時の確定連絡をいたします。
３.確定した日時にご来場いただきます。
※ご来場の際に、令和6年度の確定申告書（第一表）と青色決算書をお持ちください。
※新宿会場はご来場の際に、入館証が必要となります。ご来場の方に直接お送りいたします。
※お申し込み後のキャンセルは、開催日以前であればお手続き可能です。
新宿会場お申込みはこちら :
https://forms.gle/zMqDmatzJaFrhURWA
申込受付時間：2025年4月11日（金） 12時00分まで
仙台会場お申込みはこちら :
https://forms.gle/aFFbx6Xbv25WnRCq8
申込受付時間：2025年4月11日（金） 12時00分まで
■共催：辻・本郷 税理士法人／本郷メディカルソリューションズ株式会社
■相談会に関するお問い合わせ：
【メール】contact@ht-hms.co.jp (個別相談会事務局)
【フリーダイヤル】0120-016-705
【受付時間】9:00～17:30 ※土日・祝日・年末年始除く
法人概要
辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。
■記事に関するお問い合わせ：
https://www.ht-tax.or.jp/contact/