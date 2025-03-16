Shopify で VIP 会員の注文割引を行うアプリ「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」をリリース
福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」をリリースしました。
「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」は、ストアにノーコードで注文回数・注文金額の合計に応じた注文割引を導入できるアプリです。
「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」を利用することで、条件にあった顧客に対する注文割引が実現できます。
▼「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/vip-vip-1?locale=ja
▼「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-046-ur-order-dis-vip/guide
■Shopify とは
Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。
■「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」について
「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」は、ストアにノーコードで注文回数・注文金額の合計に応じた注文割引を導入できるアプリです。
■VIP 条件や割引額を簡単に設定できる！
「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」は、VIP 条件や割引額を簡単に設定できます。
■条件を満たした顧客のみ、割引を適応！
「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」は、条件を満たした顧客のみ、割引を適用できます。
■注文回数・注文金額の合計に応じて注文割引！
「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」は、注文回数・注文金額の合計に応じて注文割引できます。
▼「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/vip-vip-1?locale=ja
▼「シンプルVIP注文割引｜お手軽VIP会員セール設定」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-046-ur-order-dis-vip/guide
▼株式会社UnReact 会社概要
会社名: 株式会社UnReact
代表者: 西川信行
事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業
URL: https://unreact.jp/